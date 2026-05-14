Edwin Aurora exige prueba de paternidad a su hijo Álvaro y le pide dejar de usar su apellido

Edwin y Álvaro Aurora: el cómico acusa a su hijo de malagradecido y plantea dudas sobre la paternidad

El reconocido cómico ambulante Edwin Aurora Ávila ha sorprendido al público al revelar sus dudas sobre la paternidad de su hijo Álvaro Aurora, quien también se desempeña como humorista. En declaraciones recientes, Edwin manifestó que la relación con Álvaro se ha deteriorado al punto de pedirle públicamente que deje de usar su apellido y que acceda a realizarse una prueba de ADN para confirmar el vínculo biológico. El conflicto familiar ha salido a la luz tras años de compartir escenarios y una historia marcada por diferencias personales y profesionales.

Edwin Aurora relató que, a pesar de los años dedicados a formar y apoyar a Álvaro en su carrera artística, actualmente persisten serias dudas sobre si realmente es su hijo biológico. El artista afirmó que ha pedido en varias ocasiones la realización de una prueba de paternidad, pero que el joven se ha negado a someterse al examen. “Esperé que Álvaro cumpla la edad correspondiente, le conté el caso. Él me dijo que no quiere ADN, que no quiere nada”, declaró el popular humorista, visiblemente molesto por la situación.

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Álvaro Aurora, pareja de Thamara Gómez, se dedica a la comicidad.

El distanciamiento entre ambos se ha vuelto notorio. Edwin lamentó que Álvaro no lo salude ni mantenga contacto con él, a diferencia de otros colegas del ambiente artístico como Kike Suero o Cachay, con quienes sí conserva una relación cordial. “No me habla, no me saluda”, expresó sobre el joven, a quien acusa de ser malagradecido y de no reconocer el apoyo recibido a lo largo de su vida.

Reprocha actitud de Álvaro Aurora

Uno de los puntos que más ha afectado a Edwin Aurora es la actitud de Álvaro, a quien señala como indiferente frente al respaldo y orientación que recibió en sus inicios en la comicidad. “Desde que era un niño, yo lo asistí. Llené su barriga, puse zapatos en sus pies, lo ayudé y si hoy él es cómico, es porque yo lo formé”, enfatizó el artista, recordando los momentos en los que acompañó y apoyó a quien considera su hijo.

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El cómico ambulante recordó que fue quien introdujo a Álvaro en el ambiente del humor callejero, facilitando su ingreso a “Chabuca”, espacio emblemático para los artistas ambulantes. Sin embargo, señaló que con el paso del tiempo la relación se resquebrajó por diferencias personales y profesionales. Edwin indicó, además, que se sintió desplazado en varias ocasiones, como cuando Álvaro presentó a su novia Thamara Gómez a su madre, pero nunca a él.

Thamara Gómez tuvo una relación con cómico ambulante Álvaro Aurora.

Exige que no use su apellido

En un tono firme, Edwin Aurora pidió a Álvaro que deje de usar el apellido Aurora si no desea someterse a la prueba de paternidad. “Le he pedido que deje de usar mi apellido. Uno tiene que ser agradecido”, declaró, haciendo hincapié en que su pedido no responde solo a diferencias personales, sino a la necesidad de esclarecer la situación familiar y evitar confusiones dentro del entorno artístico.

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El artista, que alcanzó notoriedad como parte del elenco de “Los reyes de la risa”, reconoció que cometió errores en su vida personal y que su relación con la madre de Álvaro estuvo marcada por conflictos. No obstante, aseguró que siempre asumió el rol de padre y que nunca dejó de brindarle apoyo en los momentos más importantes de su vida. “Hice un mea culpa por fallarle a la mamá de Álvaro, pero siempre lo vi como hijo”, sostuvo.

Edwin Aurora se mostró decepcionado por la falta de comunicación con Álvaro, quien, según sus palabras, se ha mostrado indiferente ante sus intentos de diálogo y reconciliación. “Que me desmienta pues. Tengo pruebas de lo que estoy hablando”, retó el artista, afirmando que, a pesar de los conflictos, no guarda rencor y solo busca que se esclarezca la verdad.

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El cómico ambulante también cuestionó la actitud de Álvaro durante las contrataciones laborales que tuvieron juntos, señalando episodios en los que el joven, según su versión, no cumplió con lo acordado y le faltó el respeto profesionalmente.

Edwin Aurora pide prueba de paternidad a su hijo Álvaro y le exige dejar de usar su apellido.