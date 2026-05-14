Mafer Reyes y campeones de surf piden modificar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Mafer Reyes y campeones de surf piden aprobar ley para recibir apoyo de la empresa privada para Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

Un grupo de surfistas peruanos de alto nivel ha solicitado al Congreso de la República la aprobación urgente de un proyecto para modificar la Ley de Mecenazgo Deportivo, con el objetivo de facilitar el acceso al patrocinio privado y fortalecer la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los surfistas han pedido al Parlamento que la Ley de Mecenazgo Deportivo se actualice para reducir los trámites y agilizar la llegada de fondos privados a los deportistas. Esta modificación permitiría mejores condiciones de entrenamiento y participación en competencias internacionales clave como Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La solicitud está firmada por Mafer Reyes, Daniela Rosas, Sol Aguirre, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y el medallista olímpico Stefano Peschiera. El documento ha sido dirigido a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, con el pedido explícito de que la propuesta llegue al Pleno antes del final de la legislatura.

Los deportistas destacan que la ley vigente exige a empresas y entidades deportivas superar procesos burocráticos costosos y lentos, lo que complica el acceso efectivo a los recursos de la empresa privada. Sostienen que una legislación renovada eliminaría estos obstáculos y permitiría una mayor integración de aportes privados al deporte nacional.

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Surfistas peruanos se unen para mejorar las condiciones de cara a Lima 2027.

La iniciativa parlamentaria, impulsada por la congresista Diana Gonzales, propone incorporar incentivos tributarios adicionales para promover el patrocinio empresarial. La aprobación de estos cambios, aseguran los surfistas, se traduciría en plazos más breves y una mayor eficiencia en la entrega del financiamiento para los atletas peruanos.

Peschiera, medallista en París 2024, se reunió con el presidente del Congreso y con la autora del proyecto para solicitar apoyo institucional a favor de la nueva ley. Los surfistas recalcan que esta reforma es esencial para obtener el respaldo económico necesario y representar al país en igualdad de condiciones ante otros competidores internacionales.

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El pedido surge en un contexto de limitaciones en el apoyo estatal, gestionado por el Instituto Peruano del Deporte, el cual resulta insuficiente para cubrir los gastos de preparación y equipo requeridos por el alto rendimiento. Subrayan que la actualización legislativa es una herramienta imprescindible para mejorar el rendimiento de los atletas nacionales en escenarios internacionales.

Stefano Peschiera, último medallista peruano en unos Juegos Olímpicos, también pidió apoyo al Estado.

Juegos Panamericanos Lima 2027: fechas y contexto

El Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana anunció que los Juegos Panamericanos Lima 2027 comenzarán el 23 de julio y finalizarán el 8 de agosto. Esta nueva programación implica un retraso de una semana respecto a la fecha originalmente prevista.

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El cambio responde a la coincidencia con otros grandes eventos deportivos internacionales y busca garantizar una adecuada preparación de las delegaciones participantes. En su reciente visita a Lima, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, manifestó su respaldo al equipo organizador peruano y a la gestión liderada por Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador Local y titular del Instituto Peruano del Deporte.

Panam Sports oficializó nueva fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Crédito: Instagram Panam Sports.

Lima asume, por segunda ocasión, la responsabilidad de albergar el principal certamen multideportivo continental, lo que representa una oportunidad significativa para consolidar el desarrollo del deporte en el país. El Comité Organizador trabaja para ofrecer un evento de alto nivel regional, con la meta de marcar un precedente en la historia del deporte peruano.

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El reclamo de los surfistas acerca de la reforma legal se suma a los esfuerzos nacionales de preparación para Lima 2027 y expresa la determinación de los atletas por competir al más alto nivel. La expectativa por unos juegos exitosos crece ante el compromiso demostrado por los líderes del evento, quienes aspiran a dejar una huella perdurable en el ámbito deportivo latinoamericano.