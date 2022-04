Magaly Medina ningunea a Leonard León y lo llama ‘igualado’: “No te conozco ni en pelea de perros”

Magaly Medina arremete contra Leonard León. (Foto: Instagram)

No se quedó callada. Leonard León arremetió contra Magaly Medina por haberse burlado de su voz durante una presentación privada que tuvo, pues el cantante desafinó en varias ocasiones, al punto de llegar a perder su voz. Tras escuchar lo que le dijo el cumbiambero, la ‘Urraca’ no pudo evitar mostrar su indignación.

“ Bien igualado, ¿no? ¿Quién te ha dado confianza para que me tutees? ‘¿Magaly?’ Así me dice mi público, la gente con la que trabajo y los que me quieren me dicen ‘Maga’. ¿Magaly? ¿De tú a tú? ¿Cuándo nos hemos emborrachado juntos?”, dijo en un primer momento la conductora de televisión.

Asimismo, la polémica periodista le aclaró que no le ha dado confianza al cantante para que la llame por su nombre, pues no lo conoce en persona y nunca lo ha visto. Además, señaló que no tenía la intención de escuchar lo que le había respondido, pero que había decido darle esta oportunidad debido a que se acerca Semana Santa.

“A ti Leonard no te conozco ni en pelea de perros felizmente. Que confianzudo, querer igualarse, decirme ‘Magaly’. Solamente como dije hoy estoy buena gente, se viene Semana Santa , estoy haciendo mis propósitos, mis promesas, por eso lo estoy dejando hablar”, comentó.

De otro lado, al escuchar que Leonard León le decía que ella hablaba mal de otras mujeres por su apariencia física, Magaly Medina le recordó al cantante que él no puede criticarla debido a que tiene diferentes denuncias por haber maltratado a mujeres, incluso la misma Karla Tarazona salió a acusarlo de haberla agredido en el pasado.

“Que pena que Karla Tarazona haya denunciado tardíamente que la golpea, que era un maltratador. Que pena porque las cosas a veces hechas en el momento sí se pueden probar, porque hoy en día el atrevimiento de este hombre sí hubiera tenido consecuencias como su compañero de música John Kelvin”, añadió.

La ‘Urraca’ también se tomó un tiempo para dar a conocer que es cierto que ella en ocasiones habla bien de otros artistas, pero que no es porque le caiga bien, sino porque sabe reconocer el talento cuando lo ve.

“Habla como una persona sin conocimientos, lo que escucha en la calle de una persona que no tiene noción de nada, ni siquiera ve mi programa. Claro que siempre festejaré el talento las veces que me da la gana, pero a este nunca le vimos talento ”, añadió.

La conductora de Magaly Tv: La firme no paró con los ataques hacia Leonard León y empezó a mostrar todas las denuncias que le habían hecho, como el que presentó su hermana hace algunos años, además del video en que se puede ver mientras forcejea con su actual pareja mientras ella se encontraba embarazada.

Magaly Medina enfureció con Leonard León por haberle recordado que estuvo en la cárcel años atrás.

