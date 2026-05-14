La Tigresa del Oriente protagoniza campaña internacional de una plataforma de entretenimiento

La Tigresa del Oriente, elegida imagen de campaña que resalta lo esencial en la cultura. Warner Bros

La Tigresa del Oriente se convirtió en la protagonista de una campaña internacional que resalta el valor de los contenidos audiovisuales en la vida cotidiana de los peruanos. Bajo el lema “Hay cosas que no se negocian”, la reconocida artista peruana representa la esencia cultural local y el apego de la audiencia a las historias y personajes de la televisión paga.

La campaña parte de una premisa central: así como la gastronomía, la familia o las tradiciones forman parte de lo esencial en la identidad peruana, las historias, series y mundos de Warner Bros. Discovery también lo son. En ese contexto, la participación de la Tigresa del Oriente aporta cercanía y autenticidad a un mensaje que busca conectar con el público desde lo cotidiano y emocional.

PUBLICIDAD

En el video se puede ver a la figura peruana caminando orgullosa, luciendo su característica indumentaria, demostrando que el solo intento de cambiarla genera en ella una especie de rechazo. “Ella es la Tigresa del Oriente y no sería ella sin su garrita positiva, sin su pelo salvaje, sin su actitud rebelde. Su esencia es innegociable y si se la quitan... se vuelve una fiera”, se puede escuchar.

“Hay cosas que no se negocian, como que te quiten tus programas favoritos. No cambies tu series, cambia tu operador”, continúa la voz en off, mientras se escucha el gruñido del querido personaje peruano.

PUBLICIDAD

La narrativa sitúa a la Tigresa del Oriente como una figura que encarna el orgullo por las raíces y la importancia de mantener vivas las tradiciones, a la vez que reivindica el derecho de los peruanos a seguir disfrutando de sus contenidos favoritos.

La artista es el rostro de una iniciativa que destaca la importancia de las tradiciones, la gastronomía y los contenidos audiovisuales en la vida cotidiana de los peruanos. Warner Bros

La Tigresa del Oriente como ícono peruano

La presencia de la Tigresa del Oriente en la campaña responde a su condición de ícono cultural latinoamericano y a su reconocimiento en Perú por su estilo singular y su identidad auténtica. La artista expresó su satisfacción por formar parte de una iniciativa que reivindica la cultura local y la importancia de no renunciar a lo propio.

PUBLICIDAD

El alcance de la campaña se extiende no solo a la televisión paga, sino también a la plataforma de streaming HBO Max, cuya oferta abarca cine, series, documentales, animación y deportes, e incorpora lanzamientos internacionales y producciones latinoamericanas.

Entre sus estrenos más esperados figuran la tercera temporada de La casa del dragón, la serie Linternas y una nueva entrega de Euphoria, todas integradas en una propuesta que busca conectar con las audiencias peruanas.

PUBLICIDAD

Las producciones originales latinoamericanas también están presentes en la plataforma, donde destacan la segunda y última temporada de Como agua para chocolate y la continuación de la serie brasileña Ciudad de Dios: La lucha no para, que, junto con los estrenos globales, fortalecen la conexión con las audiencias locales y regionales.

La Tigresa del Oriente es una de las figuras más emblemáticas del espectáculo peruano. (Instagram)

La trayectoria de La Tigresa del Oriente

Juana Judith Bustos Ahuite, conocida como La Tigresa del Oriente, nació en Constancia, Loreto, en 1945. Su carrera artística despegó en los años 2000 gracias a sus videoclips virales en YouTube, lo que le valió el título de “Reina de YouTube” y el reconocimiento internacional como exponente de la cultura kitsch latinoamericana. Publicó su primer disco en 2005 y, tras el éxito, lanzó álbumes en México y Argentina, además de colaboraciones con artistas como Delfín Quishpe, Wendy Sulca y Dante Spinetta. Ha incursionado en el teatro, televisión y cine, y fue reconocida por el Congreso de Perú por su aporte cultural.

PUBLICIDAD

Nacida en la región amazónica, migró a Lima a los 12 años, trabajó como peluquera y maquilladora y luego incursionó en la música. Su historia está marcada por la superación y el trabajo constante, representando un ícono singular de la cultura popular peruana.

La elección de la Tigresa del Oriente como imagen de la campaña responde a la búsqueda de una figura que represente cercanía, autenticidad y sentido de pertenencia. La artista, conocida por su estilo inconfundible y su influencia en la cultura popular, encarna la diversidad y el orgullo de la identidad peruana, elementos que la campaña internacional eligió resaltar.

PUBLICIDAD

Juana Judith Bustos, originaria del Amazonas peruano, se posiciona como fenómeno viral y referente alternativo en la escena latinoamericana. (Instagram)