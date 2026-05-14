Netflix en Perú: ¿Desde cuándo estará disponible un plan más económico de la plataforma de streaming?

Producciones internacionales y locales dominan el ranking de popularidad, reflejando la variedad de géneros y temáticas que cautivan a la audiencia nacional en la plataforma de streaming (Netflix)

El gigante del entretenimiento digital, Netflix, anunció que su plan con anuncios llegará al Perú a partir de 2027, ofreciendo una alternativa más accesible para los usuarios locales. Esta nueva modalidad de suscripción, que ya superó los 35 millones de usuarios activos mensuales en Brasil y los 28 millones en México, forma parte de una expansión global que incluye a otros 14 países y busca transformar el ecosistema del streaming en la región.

Según informó la agencia Andina en base a datos oficiales de la plataforma, este avance responde a una estrategia para ampliar las opciones de suscripción y captar nuevas audiencias interesadas en planes de menor costo.

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Netflix confirmó que el despliegue de su plan con publicidad se extenderá en 2027 a países como Colombia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Indonesia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Suecia, Suiza y Tailandia, además del Perú. Actualmente, la modalidad con anuncios de la compañía supera los 250 millones de usuarios activos mensuales en el mundo y mantiene un alto nivel de participación, con más del 80 % de los suscriptores consumiendo contenido cada semana.

El plan con anuncios de Netflix suma más de 250 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, con una participación superior al 80% semanal. (Visualesia)

La llegada de este esquema a Perú marca un paso relevante para la consolidación de Netflix en la región y abre nuevas oportunidades para los anunciantes, según lo destacó Amy Reinhard, presidenta de Publicidad de la empresa.

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“Tenemos tecnología de vanguardia, entretenimiento de primer nivel y una audiencia comprometida y atenta. Hemos demostrado que somos efectivos y ahora estamos listos para competir con cualquiera”, afirmó Reinhard.

Proyecciones de precio

El plan con anuncios, que hasta ahora solo estaba disponible en México y Brasil, ha permitido que millones de usuarios accedan a la oferta de la plataforma a un costo reducido.

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Si bien la web oficial de Netflix aún no confirmó el precio específico para el Perú, estimaciones basadas en el mercado mexicano sugieren que la tarifa podría ubicarse en torno a la mitad del plan tradicional. Esta proyección busca responder a la demanda de alternativas económicas sin sacrificar la calidad del contenido y la experiencia de usuario.

El catálogo de Netflix incluirá eventos en vivo, como el Partido de Navidad de la NFL y el Westminster Dog Show, junto a nuevas series y películas en 2026. (Fotocomposición: Infobae Perú /Andina)

La agencia Andina resaltó que la operación de Netflix Ads en la región refuerza la presencia de la compañía en América Latina, permitiendo campañas regionales más consistentes y con mayor alcance.

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Con esta expansión, la empresa reafirma su compromiso a largo plazo con la evolución de la publicidad en streaming y la conexión con las audiencias locales, impulsadas por una fuerte cultura de entretenimiento.

Innovación tecnológica

Netflix también anunció que, desde 2027, ampliará sus formatos publicitarios incorporando anuncios en podcasts de video y contenido vertical para dispositivos móviles. La empresa planea reforzar el uso de inteligencia artificial para optimizar las campañas publicitarias, adaptando los anuncios a diferentes formatos y personalizando la experiencia según los hábitos de visualización de cada usuario.

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Ya utiliza herramientas basadas en IA para desarrollar planes de medios y ajustar la publicidad que recibe cada suscriptor, implementando sistemas de anuncios personalizados y límites dinámicos de frecuencia.

Los anunciantes en Brasil y México podrán segmentar campañas usando Amazon Audiences, mejorando la precisión en la publicidad programática de Netflix. (El Mundo)

Además, la compañía expandirá sus alianzas tecnológicas con firmas como Snowflake, Amazon Web Services e Infosum, con el objetivo de mejorar la planificación y adquisición de campañas publicitarias. La suite de herramientas de Netflix Ads incluye la API Audience Insights y la API Reach Curve, que permiten pronosticar con precisión la audiencia y comprender sus comportamientos, según detalló la agencia Andina.

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Contenido y eventos en vivo

El crecimiento de la modalidad con anuncios se sostiene en parte por el atractivo catálogo de contenido de Netflix, que abarca desde series y películas hasta eventos en vivo.

Bela Bajaria, directora de Contenido de la plataforma, anunció el regreso del Partido de Navidad de la NFL a la programación en 2026 y la incorporación de nuevas series como “Barbaric” y largometrajes como “Son como niños 3”. Además, la empresa transmitirá el tradicional Westminster Dog Show y lanzará una gira mundial inspirada en KPop Demon Hunters.

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La plataforma sumará nuevas temporadas de éxitos recientes como “El problema de los 3 cuerpos”, “Avatar: La leyenda de Aang”, “Emily en París”, “Outer Banks” y “Love is blind”, consolidando su propuesta de valor tanto para los usuarios como para las marcas interesadas en anunciarse en un entorno de alta atención y engagement.

Publicidad segmentada

En su último Upfront realizado en Nueva York, Netflix anunció que los anunciantes de Brasil y México podrán utilizar Amazon Audiences a partir del 1 de junio, lo que les permitirá acceder a segmentaciones más precisas y dirigidas según estilos de vida, intereses y comportamientos de los usuarios.

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Leo Khede, director senior de Publicidad para América Latina, destacó que la evolución de la programática en streaming depende de la capacidad de conectar tecnología, datos y entretenimiento de alta atención, combinando arte y ciencia para obtener resultados concretos.

Al ampliar su capacidad programática y su segmentación de audiencias, Netflix busca maximizar las conversiones publicitarias, potenciando el rendimiento de las campañas y asegurando que los creativos de los anunciantes se vean adecuados en distintos entornos, desde videos verticales hasta pausas publicitarias.