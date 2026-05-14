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‘Los Pulpos de La Victoria’: denuncian que pastora evangélica también cobraba cupos a comerciantes de Gamarra

Comerciantes denunciaron que la red utilizaba una iglesia para encubrir las operaciones de extorsión y coordinar la toma de locales en el emporio comercial

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La investigación sobre la organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’ continúa revelando nuevas conexiones y personajes. Esta vez, también se detuvo a una mujer identificada como pastora evangélica, acusada de participar activamente en el cobro de cupos a comerciantes del emporio de Gamarra. Este caso añade una dimensión inesperada al esquema de extorsión que afecta desde hace años a una de las zonas comerciales más importantes de Lima.

Bruno Díaz, representante de los comerciantes de la Galería Santa Lucía, relató que la organización criminal no solo estaba integrada por hombres, sino que también incluía a mujeres que cumplían funciones específicas en el proceso de usurpación y extorsión. Según Díaz, figuras como alias “Yuli” y “Ruth” participaron en la toma violenta de la galería en 2017, cuando una turba desalojó a los propietarios legítimos y se apoderó del local.

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Testimonios y videos recopilados por los agraviados y entregados a la policía mostarían a estas mujeres en acción, incluso enfrentándose a otras comerciantes y amenazando a quienes intentaban resistirse.

Comerciantes denunciaron que la organización ‘Los Pulpos de La Victoria’ utilizaba una iglesia para encubrir las operaciones de extorsión y coordinar la toma de locales en el emporio comercial.
Comerciantes denunciaron que la organización ‘Los Pulpos de La Victoria’ utilizaba una iglesia para encubrir las operaciones de extorsión y coordinar la toma de locales en el emporio comercial.| Panamericana

La modalidad de “bolseras” —mujeres encargadas de recoger el dinero del cobro de cupos— resultó clave para el funcionamiento de la red. Estas personas, a menudo disfrazadas de ambulantes, recorrían los pasillos y los alrededores de las galerías en Gamarra para recolectar el dinero en efectivo de los comerciantes. La participación de ambas en estas tareas respondía, según las víctimas, a la estrategia de evitar enfrentamientos directos entre hombres y facilitar la operación de cobro de manera menos llamativa ante la presencia policial o de otros comerciantes.

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La fachada religiosa y la usurpación de espacios

Otro aspecto documentado por los denunciantes fue el uso de una iglesia evangélica vecina a la galería Santa Lucía como punto de refugio y coordinación de las actividades ilegales. Bruno Díaz explicó que las personas vinculadas a la organización utilizaban la fachada del evangelismo para planificar el desalojo y la posterior toma del inmueble, amparándose en la imagen de la iglesia para ocultar su participación en los hechos. La pastora evangélica, ahora detenida, habría sido identificada por videos y testimonios como parte activa en la usurpación y el cobro de cupos.

La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Las denuncias sostienen que esta red no surgió recientemente, sino que operaba en Gamarra desde hace varios años. Los comerciantes afectados han presentado pruebas documentales y audiovisuales que, según afirman, demuestran la continuidad y la presencia de los mismos personajes.

La policía y la Fiscalía siguen investigando el alcance de la organización, que habría operado en diferentes sectores del emporio, conocidos como Damero A, B y C. Las detenciones recientes muestran que la estructura criminal se componía de “mafias” independientes que actuaban en distintas zonas, pero utilizaban métodos similares para la recaudación de cupos y la intimidación de los comerciantes.

Por el momento, los representantes de los comerciantes señalan que no hay evidencia directa de la participación de la municipalidad en la usurpación de la galería Santa Lucía, aunque remarcan la necesidad de investigar el rol de los supervisores municipales que operaron en los dameros, su permanencia en los cargos y los posibles lazos con la red criminal.

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