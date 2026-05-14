Conteo ONPE al 100%: JNE EN VIVO HOY convoca conferencia en medio de expectativa por resultados electorales

Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales convocaron para este mediodía a una conferencia de prensa en la que ofrecerán información sobre las Elecciones Generales 2026, en un momento en que el conteo oficial llega al 99,982% de actas procesadas y la segunda vuelta aún no tiene segundo finalista confirmado.

La cita es a las 12:15 p.m. en la sede del JNE, en la avenida Pachacutec, cuadra 8, en el distrito de Jesús María. La encabezará el presidente del pleno del JNE, el magistrado Roberto Burneo, junto al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.