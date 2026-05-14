Perú

Conteo ONPE al 100%: JNE EN VIVO HOY convoca conferencia en medio de expectativa por resultados electorales

El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunciaron una conferencia de prensa para este jueves al mediodía en Lima, con el conteo de las Elecciones Generales 2026 al 99,982% y una diferencia de 20.879 votos entre el segundo y tercer lugar

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Ilustración en acuarela de una mano depositando una boleta en una urna con 'SEGUNDA VUELTA' y 'ONPE'. De fondo, la bandera de Perú y una multitud de votantes.
Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales convocaron para este mediodía a una conferencia de prensa en la que ofrecerán información sobre las Elecciones Generales 2026, en un momento en que el conteo oficial llega al 99,982% de actas procesadas y la segunda vuelta aún no tiene segundo finalista confirmado.

La cita es a las 12:15 p.m. en la sede del JNE, en la avenida Pachacutec, cuadra 8, en el distrito de Jesús María. La encabezará el presidente del pleno del JNE, el magistrado Roberto Burneo, junto al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

17:37 hsHoy

Sigue aquí el pronunciamiento conjunto entre el JNE y la ONPE

17:32 hsHoy

Una brecha de 20.879 votos que lo define todo

Pantalla gráfica azul de la ONPE mostrando a Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, con el título "CONTEO DE VOTOS AL 100%". Público difuminado abajo.
La ONPE concluye el conteo de votos, revelando a los candidatos que podrían disputar la segunda vuelta presidencial junto a Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con prácticamente la totalidad del conteo cerrado, el segundo puesto —que define quién acompaña a Keiko Fujimori en la segunda vuelta— permanece en disputa. Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, acumula 2.014.668 votos válidos, equivalentes al 12,030% del total, y lleva una ventaja de 20.879 sufragios sobre el tercer lugar.

Detrás suyo, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, suma 1.993.789 votos, el 11,905% del total. La distancia que lo separa del segundo puesto creció respecto al conteo anterior y es matemáticamente casi imposible de remontar con las actas que restan por procesar.

La conferencia de prensa del JNE y la ONPE se produce precisamente en ese escenario: un resultado que en los números luce definido, pero que en lo político permanece abierto.

17:32 hsHoy

López Aliaga denuncia irregularidades y pide auditoría internacional

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El candidato de Renovación Popular no aceptó la tendencia del conteo y salió a cuestionar el proceso. López Aliaga acusó la existencia de irregularidades en las mesas electorales y exigió una auditoría internacional sobre el escrutinio.

La denuncia tensionó la jornada poselectoral y añadió una capa de conflictividad al anuncio que preparan las autoridades electorales para este mediodía. La convocatoria del JNE y la ONPE no especificó el contenido exacto de la información que ofrecerán, pero el contexto apunta directamente a ese reclamo.

17:32 hsHoy

Fujimori, primera vuelta asegurada con amplia ventaja

Pintura en acuarela de Keiko Fujimori, de perfil, mirando hacia arriba con una leve sonrisa y su mano derecha cerca de la barbilla, con tonos marrones y ocres.
Una pintura en acuarela de Keiko Fujimori la muestra con una expresión pensativa y una ligera sonrisa, con la mano cerca de la barbilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer lugar, el resultado no ofrece margen de duda. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera el conteo con 2.877.028 votos válidos, el 17,179% del total, una ventaja de más de 862.000 sufragios sobre Sánchez Palomino.

La candidata de Fuerza Popular llega así a una segunda vuelta presidencial por tercera vez en su carrera política, en una elección que, de confirmarse el segundo puesto de Sánchez Palomino, la enfrentaría a un candidato de izquierda de Juntos por el Perú.

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