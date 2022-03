Génesis Tapia se quiebra en vivo al revelar que recibe amenazas por parte del padre de su hija: “Déjame trabajar”

Génesis Tapia denuncia al papá de su hijo por pensión de alimentos. (Foto: Captura de Willax)

Vive una lamentable situación. Génesis Tapia por temor a las amenazas que recibió por parte de su expareja Ray Van Hemelrijck decidió presentarse en el programa Amor y Fuego para hacer una denuncia pública. De acuerdo a la exmodelo, el padre de su hija mayor se ha desentendido de ella por completa, al punto de no cumplir con la manutención.

Asimismo, la exchica reality se mostró bastante triste al señalar que su expareja ha eliminado todas las fotos que tiene con su pequeña en Instagram y solo ha dejado imágenes de sus otros hijos indicando que ellos son realmente su familia.

“De repente a ustedes no les va a importar, pero ver como ha borrado todas las fotos de mi hija en su Instagram, ver como pone las fotos de sus demás hijos y dice que es su única familia y ver como menosprecia a mi hija, eso está siendo muy duro para mí”, comentó.

En otro momento de la entrevista Génesis Tapia no pudo evitar romper en llanto al mencionar que recibe amenazas por parte de Ray Van Hemelrijck, pues ella teme por su vida y dejar desamparados a sus hijos.

“ Yo tengo que esperar a que un juez lo obligue a cumplir lo que le corresponde a mi hija. Hasta eso yo tengo que sacar cara soy yo, y les de valorar eso, si no me quieres pagar la pensión, no me pagues, pero tampoco amenaces a mi abogado o me busques a amenazar a mí , porque si a mí me pasa algo mañana o más tardes, ¿qué va a ser de mis hijos?”, comentó.

Además, la empresaria dio a conocer que desde que antes que ella se haga un nombre propio en la televisión siempre ha buscado la manera de sacar adelante a su familia, por lo que único que pide es que la dejen seguir trabajando tranquila.

“A través de mi abogado, él dice: ‘El que ríe último ríe mejor. Ya estoy llegando a Lima, esto para mí no es nada, ya vas a ver’. Yo me voy a parar fuerte porque soy una mujer que trabaja está a punto de terminar una carrera y siempre me he cargado mis hijos en la espalda ”, indicó.

Para finalizar, Génesis Tapia indicó que tampoco lo iba a obligar a que quiera a su hija; sin embargo, le pidió que cumpla con la pensión de alimentos, aunque si no lo hace, entonces ella se hará cargo de todos los gastos, pero desea que la deje tranquila para que ella pueda seguir con sus negocios.

“Yo no me puedo permitir que a mí me pase algo porque si a mí me pasa algo mis hijos se quedan solo, literal, se quedan solo, y yo tengo una hija de un año. Entonces, si no me vas a pagar, si no vas a cumplir con tu hija y si tampoco la quieres, el amor no te lo puedo exigir, pero tampoco me amenaces, déjame trabajar para sacar adelante a una hija que hicimos los dos ”, sentenció.

Génesis Tapia denunció al padre de su hija mayor por no cumplir con la manutención de alimentos. La exmodelo no pudo evitar quebrarse al revelar que venía recibiendo amenazas.

