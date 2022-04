Patricio Parodi: Su hermana incluye a Flavia Laos y no a Luciana Fuster en la foto grupal de su babyshower

Luciana Fuster no fue incluida en la foto grupal del babyshower de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi. (Fotos: Instagram)

El último sábado, la hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, celebró el babyshower de su bebé Aitana junto a familiares y amigos cercanos. Flavia Laos asistió como invitada, al igual que Luciana Fuster, actual pareja del chico reality. Sin embargo, la integrante de Esto es Guerra brilló por su ausencia en las fotografías que subió su cuñada a sus redes sociales.

Mediante la cuenta de Instagram de las mellizas, la hermana de ‘Pato’ Parodi posteó los mejores momentos del evento, en donde se la ve posando junto a la decoración, partiendo el pastel y abriendo un par de regalos. Asimismo, subió un video resumen de todo lo que sucedió ese día, pero un detalle llamó la atención de los usuarios.

Sucede que en dicha publicación no aparece Luciana Fuster, pese a que ella subió fotos y videos a sus redes para demostrar que sí asistió al babyshower de su ahora cuñada. Cabe resaltar que tampoco apareció en la foto grupal, donde Majo aseguró que posaba “con gente que quiero muchísimo”.

Precisamente en esta instantánea quien sí aparece es Flavia Laos, expareja del chico reality. Recordemos que pese a la separación, la rubia influencer continúa teniendo una buena relación con las hermanas de Parodi y hasta ha sido captada abrazando a su exsuegra cuando Luciana ya era relacionada sentimentalmente con el guerrero.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

Sin embargo, horas más tarde y tras la lluvia de críticas de los fans de Luciana, Majo Parodi llegó a publicar una imagen posando con los chicos reality. La influencer dejó en en claro que quiso subir dichas fotos antes, pero no pudo debido a la gran cantidad de imágenes que tenía. “Quisiera compartirlas todas, pero son infinitas”, escribió.

Ante ello, los fans de la pareja agradecieron a Majo por aclarar que no tiene una mala relación con su cuñada. Sin embargo, otros internautas aseguraron que dicho post fue hecho con “obligación”, ya que Luciana podría haberse sentido herida al no verse a sí misma en ninguna fotografía.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

¿LUCIANA FUSTER Y FLAVIA LAOS SE VIERON LAS CARAS?

Ambas coincidieron en el babyshower de Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi. Sin embargo, ninguna se dejó ver al lado de la otra debido a la tensa relación que mantienen desde que la integrante de Esto es Guerra inició una relación sentimental con el chico reality, ex de quien se suponía era su amiga.

Todo parece indicar que Luciana llegó al evento luego que la rubia influencer decidiera retirarse. Esto habría quedado evidenciado en las historias de Instagram que ambas subieron aquel día. Y es que luego que Flavia anunció que se iba, Luciana empezó a subir imágenes junto a Patricio disfrutando de la celebración.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

¿POR QUÉ PATRICIO PARODI Y LUCIANA FUSTER NUNCA OFICIALIZARON SU ROMANCE?

Pese al ampay que protagonizaron besándose en un departamento en Paracas, los modelos no han querido decir públicamente que son pareja. Eso no ha sido impedimento para que no se dejen ver en redes sociales bastante cariñosos. ¿Pero por qué no oficializan su relación?

En entrevista con Estás en Todas, el capitán de los Guerreros indicó que no oficializó su relación con Luciana Fuster porque no siente la obligación de exponer su vida sentimental a sus seguidores , pese a ser considerado una figura mediática.

“No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: