Alerta naranja por calor en pleno otoño: Senamhi advierte aumento de temperaturas en 14 regiones de la costa y sierra desde el lunes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido el Aviso Meteorológico N°190 (nivel naranja), que advierte sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. El aviso, publicado el 16 de mayo de 2026, tendrá vigencia desde las 00:00 horas del lunes 18 hasta las 23:59 del miércoles 20 de mayo, abarcando un periodo de 71 horas con condiciones meteorológicas de riesgo moderado a fuerte.

Durante este periodo, Senamhi proyecta un aumento significativo de las temperaturas en ambas regiones, acompañado de fenómenos asociados como escasa nubosidad, incremento en los niveles de radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h. El nivel naranja implica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y acatar las indicaciones de las autoridades competentes.

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En el marco de este aviso, se prevén temperaturas máximas que, en la costa norte, oscilarán entre 27 °C y 36 °C, mientras que en la costa centro los valores estarán entre 24 °C y 31 °C. En la sierra norte y centro, las máximas se ubicarán entre 20 °C y 30 °C, y en la sierra sur, entre 16 °C y 30 °C, con variaciones específicas para cada día del periodo.

Boletín meteorológico de INDECI y Senamhi advierte sobre un incremento de temperaturas diurnas y ráfagas de viento en múltiples departamentos de Perú entre el 18 y 20 de mayo. (Foto: X / COEN Indeci)

Costa y sierra registrarán altas temperaturas desde el lunes

El incremento de la temperatura diurna estará acompañado de condiciones de escasa nubosidad, especialmente hacia el mediodía, lo que favorecerá niveles elevados de radiación ultravioleta. Según el reporte de Senamhi, esta situación incrementa el riesgo de exposición a la radiación solar directa, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad.

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En cuanto a los vientos, se esperan ráfagas que podrían alcanzar velocidades cercanas a 35 km/h durante las tardes, generando posibles impactos en zonas expuestas y en actividades agrícolas o de transporte. La combinación de estos factores meteorológicos puede acentuar la sensación de calor y aumentar la evaporación superficial, afectando cultivos y recursos hídricos.

Los pronósticos diarios detallan que el lunes 18 de mayo las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre 27 °C y 36 °C, mientras que en la costa centro estarán entre 24 °C y 29 °C. Para la sierra norte y centro, se esperan valores de 20 °C a 30 °C, y en la sierra sur, entre 16 °C y 30 °C. El martes 19, los registros se mantienen similares, con un ligero aumento en la costa centro y sur. El miércoles 20, la costa interior de Ica podría alcanzar máximas de hasta 33 °C, y la sierra sur presentará temperaturas entre 17 °C y 29 °C.

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Aviso incluye a Lima, Piura, Arequipa y otras regiones

El Aviso N°190 del Senamhi abarca una extensa franja del territorio nacional, con impacto previsto en catorce departamentos. Las regiones incluidas en el área de posible afectación son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Tumbes.

Estos departamentos concentran zonas tanto costeras como serranas, donde se espera que el aumento de las temperaturas diurnas y la radiación UV afecten directamente a la población, especialmente en áreas rurales y urbanas con menor infraestructura para mitigar el calor. La diversidad geográfica de estas regiones implica riesgos diferenciados según altitud y exposición solar, por lo que la vigilancia local será clave para la gestión del evento.

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Autoridades exhortan a reforzar medidas de protección

El nivel naranja declarado por Senamhi indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar la salud y las actividades diarias. Entre las recomendaciones principales, el organismo exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el desarrollo del evento a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables.

Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 16:00 horas, utilizar ropa adecuada, aplicar protector solar y asegurar la hidratación constante, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes. Las autoridades instan además a cumplir con las instrucciones y advertencias emitidas por los comités de defensa civil y los servicios de salud locales.

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Lima afronta nueva ola de calor que podría extenderse hasta el 20 de mayo.

El Senamhi recuerda que el monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas es fundamental en la gestión del riesgo, y que el seguimiento de las recomendaciones puede reducir los impactos negativos en la población y en los sectores productivos durante el periodo de vigencia del aviso.