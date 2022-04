Susy Díaz sale en defensa de Florcita y acusa a Néstor Villanueva de “maltrato psicológico”

Susy Díaz cuenta los problemas que tenían Flor Polo y Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

El lunes en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Susy Díaz se cansó de poner las manos al fuego por Néstor Villanueva y arremetió con todo contra el cumbiambero, luego de su separación de Florcita Polo y los innumerables ampays de los que fue protagonista en las últimas semanas, que generaron lágrimas para su hija.

“Le dije, tú qué cosa crees, ¿qué mi hija es de fierro? Mi hija sufre al ver todo esto, mi nieto mayor sufre, llora, esto es un maltrato psicológico”, contó la rubia en Magaly Tv La Firme este lunes, asegurando que sacó las garras para parchar al cumbiambero.

La excongresista, Susy Díaz lamentó que desde diciembre del año pasado, Néstor Villanueva haya sido ampayado con varias mujeres. “Sale viviendo la vida loca, ampay tras ampay, hay chicas que salen a decir que mientras estaba con Flor, tenía una relación paralela, ha estado dobleteando. Veo a mi hija psicológicamente mal y ella necesita pan y tranquilidad para cuidar a mis nietos”, agregó la exvedette.

A su vez contó que cuando Florcita Polo se mudó a su casa, el cumbiambero iba constantemente a verla, lo que generaba que las cámaras de televisión estén fuera de su propiedad. Es por este motivo que la empresaria decidió mudarse a la casa de una amiga con sus dos hijos.

Además, Susy Díaz reveló que Néstor Villanueva le dijo que en la conciliación iba pedir que Flor se mudara nuevamente con su madre. “Esto es un hostal, acá vive mucha gente, un poco más y va pedir en la conciliación que no use short”, lamentó la rubia.

Finalmente, Susy Díaz aseguró que no permitirá que su hija se pelee por dinero con su expareja. “Yo ya le dije que me pida todo, yo por mi hija y por mis nietos doy todo. No les va faltar nada”, indicó la excongresista de la República a Magaly TV La Firme.

SEGUIR LEYENDO