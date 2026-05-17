Perú

Miles tras las rejas por pensión de alimentos: Más de 4.200 detenciones en solo tres meses en Perú

Entre enero y marzo, la omisión del pago de la pensión de alimentos llevó a la detención de 4 206 personas en todo el país. El Ministerio Público detalla el perfil de los arrestados y explica las consecuencias legales, económicas y sociales que enfrentan quienes incumplen con esta obligación

Guardar
Google icon
Por no cumplir con este debes los hijos se pueden ir a la cárcel.
Por no cumplir con este debes los hijos se pueden ir a la cárcel.

La omisión del pago de pensión de alimentos continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el Perú. Según el último reporte del Ministerio Público, entre enero y marzo de este año se registraron 4 206 detenciones por incumplimiento de la asistencia familiar, cifra que visibiliza el impacto de este problema en la dinámica social y familiar.

La mayor cantidad de arrestos se concentró en la región de Ica, con 449 casos, seguida por Lambayeque (344), Lima centro (332), Arequipa (307) y Cajamarca (305). El informe revela que el 72,6 % de los detenidos tiene entre 28 y 47 años, siendo el grupo de 38 a 47 años el más representativo, con 1 564 personas.

PUBLICIDAD

La detención por este delito se produce cuando el obligado deja de cumplir el pago de la pensión fijada por sentencia judicial. La Policía Nacional del Perú (PNP) es la encargada de ejecutar las órdenes de captura, aunque las cifras oficiales solo reflejan los casos con detención, no el total de incumplimientos registrados en el país.

Las consecuencias legales incluyen penas de hasta 4 años de prisión y jornadas de servicios comunitarios, así como la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

PUBLICIDAD

Estar incluido en el Redam implica restricciones para acceder a créditos, trabajar en el sector público o postular a cargos de elección popular, además de reportes negativos en las centrales de riesgo financiero.

CTS de personas que deban pensión de alimentos puede ser embarga. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
CTS de personas que deban pensión de alimentos puede ser embarga. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Alternativas legales

La legislación peruana contempla mecanismos para quienes enfrentan dificultades económicas y no pueden cumplir con el pago de la pensión de alimentos.

La abogada de familia Mayda Mendoza explicó que es posible solicitar una reducción del monto establecido siempre que existan cambios sustanciales y comprobables en la situación económica del obligado.

Entre las causales admitidas figuran la pérdida de empleo, disminución de ingresos, enfermedades graves o la aparición de nuevas cargas familiares.

Para iniciar el proceso, el interesado debe presentar una demanda de reducción ante el Poder Judicial, adjuntando pruebas documentales que sustenten la solicitud, como cartas de despido o certificados médicos.

La ley exige que los motivos sean actuales y verificables. Antes de acudir a la vía judicial, las partes pueden buscar un acuerdo mediante conciliación, lo que podría agilizar la modificación del monto.

El juez evalúa cada caso considerando el bienestar del menor y la capacidad económica real del padre o madre. El objetivo es no dejar desprotegido al menor, pero tampoco imponer una carga imposible de cumplir. La legislación prohíbe fijar una pensión superior a los ingresos mensuales del obligado.

En situaciones donde los padres no pueden cubrir las necesidades básicas, el Estado asume el rol de protección para garantizar el desarrollo del menor. Además, la abogada enfatizó que la solicitud para modificar la pensión no afecta el régimen de visitas, ya que ambos procesos son independientes y el vínculo familiar debe mantenerse.

Impacto social

La inclusión en el Redam y las detenciones asociadas a la omisión de asistencia familiar generan consecuencias que trascienden lo legal.

Las personas reportadas enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros, empleo formal y participación en la vida política. Además, el proceso puede afectar la dinámica familiar y el desarrollo de los menores involucrados.

Temas Relacionados

Pensión de alimentosCárcelMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con golazo de Marco Huamán, el equipo de Pablo Guede consiguió tres puntos de oro en la altura de Cusco. Con este resultado es más líder que nunca en el primer certamen del año

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ buscarán coronarse ganadores de la primera fase de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Cuando la pobreza se sienta a la mesa

La pobreza no debe entenderse solo preguntando cuánto ingreso tiene una familia. También debe analizarse desde su capacidad para acceder a una alimentación adecuada, educación, salud de calidad

Cuando la pobreza se sienta a la mesa

El fin de la era del “cumplir”: El nuevo contrato emocional

En Perú el panorama es especialmente crítico, pues apenas el 25% de los colaboradores se siente realmente conectado con su propósito organizacional

El fin de la era del “cumplir”: El nuevo contrato emocional

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

El equipo ‘blanquiazul’ venció 1-0 a Cienciano y dio un paso importante hacia la obtención de la primera fase del campeonato peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

ENTRETENIMIENTO

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos tras la victoria de Alianza Lima por fecha 15 del Torneo Apertura

Cienciano sufrió expulsión ante Alianza Lima: el violento pisotón de jugador contra Jesús Castillo en duelo por Liga 1 2026

Golazo de Marco Huamán con un espléndido ‘misil’ en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2026