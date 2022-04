Samuel Suárez se burla de Luciana Fuster al ver que asistió al baby shower de hermana de Patricio Parodi

Samuel Suárez habló sobre la participación de Luciana en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi. (Foto: Instagram)

La relación entre Patricio Parodi y Flavia Laos llegó a su fin hace algunos meses sin explicación alguna. Pese a que ellos ya no eran pareja, en algún momento señalaron que eran buenos amigos, aunque todo llegó a su fin cuando surgieron los rumores que el popular ‘Pato’ estaba saliendo con Luciana Fuster.

Aunque en un primer momento la modelo indicó que su expareja se lo había negado, imágenes presentadas por Magaly Tv: La firme lo desmintieron, acabando con la amistad que ellos tenían.

Asimismo, amigas de Flavia Laos empezaron a mandar indirectas contra Luciana, dejando entrever que ella habría roto los ‘códigos’ de amistad, pues en el pasado habrían sido amigas y varios videos que se viralizaron en las redes sociales lo comprobarían.

Las hermanas de Patricio Parodi tampoco habrían aceptado en un primer momento que su hermano inicie una relación al lado de Luciana, pues en un video que grabaron junto a Kiara Trigoso, y que luego fue eliminado, ellas mencionaron que preferirían ver a su hermano soltero en estos momentos.

Luego de la difusión de estas imágenes, la misma Luciana Fuster salió al frente a decir que era mentira y que las imágenes habían sido grabadas en el pasado y que habían sido subidas con la intención de crear conflictos. Asimismo, las hermanas de Patricio salieron a señalar que ellas no tenían nada contra la chica reality.

A partir de ese momento, la integrante de Esto es Guerra fue vista comiendo al lado de las hermanas de Patricio y hasta compartiendo con la mamá del deportista. Por este motivo, muchos empezaron a especular que fue aceptada para no generar malos comentarios.

Ahora que se celebró el baby shower de Majo Parodi, muchos se encontraban a la expectativa de la llegada de Luciana Fuster, quien llegó y de inmediato subió una foto en sus redes sociales para demostrar que ella también había sido invitada al evento.

Al ver la foto, el creador de Instarándula, Samuel Suárez, no pudo evitar comentar sobre este tema y se burló de manera inmediata de la chica reality, indicando que es la más ‘morbosa’ de todas, pues sabía que su publicación causaría gran revuelo.

“ Ah no, de todas maneras, crees que ella no ha subido la foto adrede para que vean cómo se lleva con la familia. Ella estaba al pendiente, era su momento de gloria. La foto de la mano en la pancita, por favor: ‘porque yo no soy morbosa y no quiero que nadie hable acá ’”, dijo entre risas.

¿SE ENCONTRARON LUCIANA FUSTER Y FLAVIA LAOS EN EL BABY SHOWER?

Algo que también ha llamado la atención y muchos han querido saber es si Flavia Laos y Luciana Fuster se encontraron en esta actividad, y es que ambas estarían enfrentadas por un tema de ‘códigos’ al haberse fijado en sus exparejas al haber sido amigas en el pasado.

Este esperado encuentro no se habría llegado a concretar debido a que la actriz se fue antes del baby shower para no cruzarse con su expareja y su nueva enamorada, pues ellos habrían llegado unas horas más tarde.

En las redes sociales de la modelo se puede apreciar que luego de entregar el regalo y tomarse la foto con la futura mamá, ella se va a otro lugar para seguir trabajando, por lo que le pide a sus seguidores que le recomienden un lugar para comer ceviche.

