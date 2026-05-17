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CEOs del sector ‘telecom’ priorizan inversión en inteligencia artificial generativa y fortalecen la ciberseguridad

En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, un estudio de KPMG muestra que la inteligencia artificial generativa se consolida como la principal apuesta de los líderes del sector, que también ponen el foco en el desarrollo de talento y la sostenibilidad

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Ilustración cómic de sala de control de telecomunicaciones. Paneles con luces rojas, pantallas con estática, teléfonos descolgados, cables rotos. Mapa global con interrupciones. Antenas parabólicas.
Una ilustración de estilo cómic de los años 50 muestra una sala de control de telecomunicaciones con equipos fallando, pantallas con interferencia, cables cortados, teléfonos descolgados y un mapa mundial indicando conexiones interrumpidas, transmitiendo una sensación de aislamiento total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra este domingo 17 de mayo, KPMG difundió su informe KPMG 2025 Technology & Telecommunications CEO Outlook, que explora las tendencias clave entre los líderes globales del sector. Según el estudio, elaborado a partir de entrevistas a 230 directivos de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares, el sector mantiene un optimismo resiliente ante los desafíos actuales.

De acuerdo con el reporte de KPMG, el 80% de los CEO consultados confía en cumplir con sus expectativas de crecimiento para los próximos años. Una de las principales conclusiones es que la inteligencia artificial generativa dejó de figurar como una tendencia lejana y hoy se ubica en el centro de la estrategia operativa. El 71% de los ejecutivos la reconoce como su máxima prioridad de inversión, con proyecciones de retorno en un plazo de tres a cinco años. Además, el 67% de los consultados prevé destinar entre el 10 y el 20% de sus presupuestos al desarrollo de la inteligencia artificial en los 12 meses siguientes.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio de KPMG también identifica que la brecha de capacidades técnicas limita la velocidad de adopción tecnológica. El 45% de los CEO considera que las habilidades actuales de sus equipos impiden aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial. Esto llevó a que el 49% de las organizaciones esté invirtiendo en la formación de su fuerza laboral.

Giuliana Sánchez, directora de Auditoría de KPMG Perú, señaló la importancia de este proceso para el mercado local: “El éxito de cualquier transformación tecnológica depende, fundamentalmente, de las personas. No basta con adquirir tecnología; en el contexto peruano, es imperativo cerrar la brecha entre las habilidades existentes y las que demanda el mercado para formar el talento digital que nuestro país necesita a fin de competir a nivel global. Las empresas peruanas están comprendiendo que este talento debe generarse dentro de sus equipos y no únicamente a través de su búsqueda externa, mediante la capacitación de sus propios colaboradores en el uso de herramientas tecnológicas que irrumpen con más frecuencia en el mercado y están transformando el entorno empresarial”, afirmó.

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IA - CEO - empresas - trabajo - tecnología - 19 de febrero
(Imagen ilustrativa Infobae)

La expansión de las redes 5G y el despliegue de la inteligencia artificial han incrementado los riesgos asociados a la seguridad digital. La ciberseguridad se consolida como un eje esencial de la gestión empresarial, ya no solo como un aspecto técnico sino como un elemento clave para proteger la reputación y la confianza de los clientes. Según el documento difundido por KPMG, las empresas del rubro han incorporado la protección de datos y la gestión de amenazas como parte de su estrategia central.

Sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, el informe revela un giro en la agenda de los CEO del sector. Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) ahora forman parte integral de los modelos de negocio, con un énfasis especial en la reducción de la huella de carbono de centros de datos y redes. El 53% de los líderes prioriza el cumplimiento de los estándares ESG y los reportes asociados, en respuesta a la presión de los inversionistas por modelos de desarrollo sostenibles.

IA - CEO - empresas - trabajo - tecnología - 19 de febrero
(Imagen ilustrativa Infobae)

Sobre este punto, Giuliana Sánchez sostuvo que “la sostenibilidad en el sector no se limita al reporte; hoy constituye una inversión inherente a la estrategia de negocio que potencia la rentabilidad a largo plazo. Un compromiso real con el medio ambiente permite a las empresas estar mejor posicionadas para atraer y retener a las nuevas generaciones y a su mejor talento y así asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo”.

The KPMG 2025 Technology & Telecommunications CEO Outlook posiciona a la inteligencia artificial generativa, la capacitación del talento, la ciberseguridad y la sostenibilidad como los ejes de transformación para el sector en los próximos años.

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