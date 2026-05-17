Redes sociales impulsan consumo irresponsable de fármacos para adelgazar, señalan especialistas

Una mano sostiene un teléfono móvil del que brotan pastillas y frascos de medicamentos, simbolizando la influencia de las redes sociales en el consumo irresponsable de fármacos para adelgazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente presión por bajar de peso rápidamente y la difusión de supuestas “soluciones milagro” en redes sociales han impulsado el consumo irresponsable de medicamentos para adelgazar en el Perú, una práctica que especialistas advierten puede generar graves consecuencias para la salud cuando se realiza sin evaluación médica ni supervisión profesional.

Según información difundida por la agencia Andina Noticias, el problema ocurre en un contexto donde el exceso de peso afecta a gran parte de la población peruana. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 62 % de adultos en el país presenta sobrepeso u obesidad.

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Este escenario ha incrementado la demanda de tratamientos para adelgazar y, paralelamente, el consumo de medicamentos promocionados como métodos rápidos para perder peso. El Dr. Erick Piskulich, especialista en cirugía bariátrica de la Clínica Avendaño, señaló que cada vez más pacientes recurren a fármacos sin conocer sus efectos secundarios o posibles riesgos para el organismo.

La imagen muestra una mano sosteniendo un móvil con publicidad de productos para adelgazar, rodeado de pastillas y envases, ilustrando el impacto de las redes sociales en el consumo irresponsable de fármacos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de la automedicación

“El problema no es solamente el medicamento, sino el contexto en el que se utiliza”, advirtió el especialista, quien explicó que muchas personas consumen estos productos sin exámenes previos y sin saber si presentan contraindicaciones médicas.

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El médico indicó que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja que no debe tratarse desde la desesperación ni mediante recomendaciones difundidas en internet. En ese sentido, alertó que las redes sociales y algunas figuras públicas han contribuido a popularizar medicamentos originalmente destinados al tratamiento de la diabetes, presentándolos como alternativas sencillas para adelgazar.

Además, sostuvo que la presión estética y la búsqueda de resultados inmediatos son factores que impulsan esta práctica, especialmente antes del verano, vacaciones o eventos importantes. Según explicó, muchas personas priorizan la rapidez en la pérdida de peso antes que la seguridad y el seguimiento médico adecuado.

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Una representación gráfica muestra cómo las redes sociales fomentan el consumo irresponsable de fármacos para adelgazar, con manos interactuando con píldoras y contenido digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desinformación y tratamiento integral

Otro de los factores identificados por los especialistas es la facilidad para acceder a determinados medicamentos sin suficiente control. Esta situación, sumada a la desinformación, genera una falsa sensación de seguridad y fomenta el consumo irresponsable de productos para adelgazar.

El Dr. Piskulich remarcó que la pérdida de peso no debe convertirse en una decisión impulsiva basada únicamente en tendencias virales o recomendaciones en plataformas digitales. Añadió que el tratamiento de la obesidad requiere una evaluación personalizada y un enfoque multidisciplinario.

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En esa línea, recomendó que cualquier tratamiento para bajar de peso sea supervisado por profesionales de la salud e incluya la participación de médicos, nutricionistas y especialistas en salud mental. Asimismo, enfatizó que el objetivo debe centrarse en resultados sostenibles y seguros a largo plazo, priorizando la salud integral del paciente por encima de soluciones rápidas promovidas en redes sociales.

Una representación visual muestra cómo las redes sociales impulsan el consumo no regulado de medicamentos para perder peso, con una mano usando una tarjeta de crédito para comprar pastillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obesidad impacta en la economía

La obesidad genera un impacto económico superior a los 10.500 millones de dólares anuales en el Perú, según estimaciones del Ministerio de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este monto refleja tanto los costos directos e indirectos vinculados al tratamiento de enfermedades relacionadas, la atención médica, el ausentismo laboral y la disminución de la productividad. El 62% de los peruanos mayores de 15 años presenta exceso de peso, lo que evidencia la magnitud del problema y sus consecuencias sobre la economía nacional.

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La carga financiera de la obesidad se manifiesta en diferentes niveles: personas que desarrollan diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño o problemas osteoarticulares requieren mayor atención médica y muestran tasas elevadas de ausencia laboral. El impacto no se limita a los costos sanitarios, sino que afecta la capacidad productiva del país, debilitando el sistema laboral y social. Proyecciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico advierten que uno de cada tres adultos peruanos podría ser obeso para 2035, lo que incrementaría aún más la presión sobre la economía.

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Además del gasto en salud y la pérdida de productividad, prolifera el uso de soluciones no reguladas, como medicamentos y procedimientos sin supervisión adecuada, que agravan el problema y generan gastos adicionales. La falta de comprensión de la obesidad como enfermedad multifactorial ha perpetuado estrategias ineficaces, intensificando el gasto público y privado. Frente a este escenario, autoridades y especialistas insisten en la necesidad de abordar la obesidad desde un enfoque integral que involucre a diferentes profesionales de la salud y políticas públicas específicas.

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