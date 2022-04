Valery Revello continúa con las indirectas a Lorena Celis por Sergio Peña: “Se metió en el medio”

Valery Revello lanza misil a Lorena Celis. (Foto: TikTok / Instagram)

Valery Revello utilizó sus redes sociales para grabarse y enviar tremenda indirecta a la modelo Lorena Celis, quien sería el nuevo interés amoroso del padre de su hija y futbolista Sergio Peña. Como se recuerda, ambos han sido vinculados sentimentalmente en los últimos días y todo parece indicar que a Revello no le habría gustado para nada.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la ex del pelotero publicó un peculiar vídeo que no pasó desapercibido tanto para los seguidores de ella como para los de Celis y Peña, quienes rápidamente relacionaron el material audiovisual con la posible nueva pareja de la farándula peruana.

Cabe mencionar que en las diferentes transmisiones en vivo que realiza Valery en su cuenta de Instagram, ha dejado en claro que “ella no puede ser ella sin mandar indirectas”. Es por ello que, este 11 de abril se tomó unos minutos para grabar un vídeo y compartirlo con sus más de 280 mil seguidores.

“Cuando se metió en el medio para alejarme de la persona que me hacía daño” , escribió la modelo sobre el vídeo que está reproduciendo la canción “X última Vez” de Daddy Yankee y no duda en cantar la frase: “Yo quiero agradecerte, gracias”.

Valery Revello continúa con las indirectas a Lorena Celis y Sergio Peña. VIDEO: TikTok

En tan solo 5 horas, su publicación ha alcanzado más de 230 mil reproducciones, más de 14 mil reproducciones y cientos de comentarios donde algunos usuarios resaltaban que era una clara indirecta a su exesposo y a Lorena Celis.

“Ese fue un veneno indirecto”, “Valery no es Valery sin indirectas”, “Eso fue como un sable, hasta a mí me dolió”, “Mas evidente no puede ser”, son algunas de las reacciones de los internautas.

Cabe resaltar que esto se da luego de que Lorena Celis apareciera en las cámaras de Amor y Fuego para señalar que el deportistas le parece atractivo y que no descarta comenzar un romance con él. “Me parece un chico super buena onda, lo conozco hace mucho tiempo, es atractivo. La verdad, no te voy a decir que no me vas a ver con él, podríamos salir a comer algo, no descarto nada”.

¿QUÉ DIJO LORENA CELIS SOBRE VALERY REVELLO?

Lorena Celis fue entrevistada por el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para conocer más detalles sobre su vínculo con Sergio Peña. Si bien, en un inició señaló que el futbolista le parece simpático, también fue consultada sobre las indirectas que estuvo mandando Valery Revello.

“No la conozco, no sé nada de ella. Me mandaron una parte que se burla que me hayan sacado la vuelta. No tengo porqué decir nada de ella. Creo que las cosas que dice hablan más de ella que de mí”.

Celis confirmó que habla seguido con el futbolista y se ríen de lo que dice la gente. “No hablamos de ella. Él está en su nota, no necesita estar hablando de nadie. Si me hubieses ampayado escondiéndose o algo, pero nosotros hemos hecho lives juntos. Yo estoy soltera y él soltero, somos amigos, pero si tuviéramos algo tampoco estaría mal”, aseveró.

