Patricio Parodi: así fue el baby shower de su hermana al que asistieron Flavia Laos y Luciana Fuster

¡Lo celebró a lo grande! Majo Parodi, la hermana de Patricio Parodi, realizó su baby shower este sábado 9 de abril, al cual asistieron sus familiares y amigos más cercanos. La influencer, quien en las próximas semanas recibirá a su primera hija, compartió parte de lo que fue el pequeño evento.

En su cuenta de Instagram, la hermana del chico reality mostró un poco de lo que fue la lujosa celebración, al que también asistieron Flavia Laos y Luciana Fuster. La decoración del lugar estuvo conformado por globos colores naranjas, pasteles y blancos.

“ Aitana te esperamos con todo el amor del mundo ”, fue el mensaje que escribió Majo Parodi en su plataforma junto a un video en el que estaba acompañada por su madre Verónica, su melliza Mafer y su hermano Patricio.

Cabe precisar que Flavia Laos se mostró bastante cercana a la familia de su expareja Patricio Parodi, a pesar que ellos ya no tienen ningún tipo de relación sentimental, además que cada uno se encuentra viviendo un nuevo romance.

Sin embargo, esto no ha impedido que la modelo siga siendo bastante cercana a las hermanas del chico reality y esto quedó demostrado cuando llegó al baby shower con un gran regalo.

Algo que también ha llamado la atención y muchos han querido saber es si Flavia Laos y Luciana Fuster se encontraron en esta actividad, y es que ambas estarían enfrentadas por un tema de ‘códigos’ al haberse fijado en sus exparejas al haber sido amigas en el pasado.

Este esperado encuentro no se habría llegado a concretar debido a que la actriz se fue antes del baby shower para no cruzarse con su expareja y su nueva enamorada, pues ellos habrían llegado unas horas más tarde.

En las redes sociales de la modelo se puede apreciar que luego de entregar el regalo y tomarse la foto con la futura mamá, ella se va a otro lugar para seguir trabajando, por lo que le pide a sus seguidores que le recomienden un lugar para comer ceviche.

La hermana de Patricio Parodi mostró la lujosa decoración que realizó para su baby shower.

¿EXISTE UNA RIVALIDAD ENTRE LUCIANA FUSTER Y LAS HERMANAS DE PATRICIO PARODI?

Durante una entrevista con un programa digital conducido por Kiara Trigoso, las hermanas de Patricio Parodi, Mafer y Majo Parodi, dejaron entrever que no mantienen una buena relación con la novia del chico reality debido a su amistad con Flavia Laos.

“¿Qué prefieren: hermano soltero o hermano con novia?”, fue la pregunta que les hicieron. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”. Esto provocó las risas de su melliza, quien no hizo más que sonreír ante la evidente indirecta.

Tras la viralización de estas imágenes, Luciana Fuster aseguró que sus cuñadas no tienen nada en contra de ella y que, incluso, una de ellas se le acercó para decirle que la entrevista fue sacada de contexto, ya que se grabó antes de que inicie el 2022.

“ No me llevo mal con las hermanas de Pato, es verdad que no somos muy cercanas porque yo recién estoy conociéndolas, recién nos estamos obviamente conociendo ahí en la casa, cuando ellas están por ahí ”, manifestó para América Espectáculos.

