Magaly Medina critica a Tania Ramírez por video de TikTok: “El Congreso se convirtió en un circo”

Magaly Medina arremetió contra la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, por grabarse bailando reggaetón en el Congreso. (Foto: Composición Infobae)

Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, está en boca de todos y no precisamente por su trabajo como parlamentaria, sino por haber grabado un TikTok bailando reggaetón en el Congreso. Debido a este particular hecho, la funcionaria pública ha recibido una lluvia de críticas, incluida la de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionarla por dedicar su tiempo a este tipo de actividades.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este lunes 11 de abril, la ‘Urraca’ dejó de lado los temas de farándula para hablar sobre las imágenes que se han viralizado en la plataforma china. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 47 mil reproducciones y más de 800 comentarios, siendo en su mayoría negativos.

“ El Congreso nuestro se ha convertido en un circo, supongo que con algunas destacables exclusiones. Pero nuestro Congreso da pena. Miren a esta congresista fujimorista a lo que dedica el tiempo libre en el Congreso, a hacer TikToks… ella sigue los trends de moda, qué patética”, comentó en un principio.

Tras ello, Medina aseguró que no estaba mal grabar TikTok, siempre y cuando se respete el Palacio Legislativo. “Lo puede hacer en su casa, pero en el Congreso se va a trabajar porque el país ha tenido conflictos sociales que han tenido muertos. La gente todavía va al mercado y encuentra todo carísimo, este país está desbaratando a pedazos”.

“La mujer es tan inconsciente y tan fuera de su realidad, que se dedica a hacer sus TikTok. Qué linda ella, la eligieron por voto popular para hacer el ridículo. ¿Por qué no se van todos a sus casas si ese es el nivel de congresistas que tenemos? Qué cólera, deberíamos botarlos a todos ”, añadió furiosa.

Magaly Medina tilda de "ridícula" e "inconciente" a congresista Tania Ramírez por bailar reggaetón en el Congreso | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

TANIA RAMÍREZ NO SE ARREPIENTE

Luego de volverse viral en Tik Tok, la parlamentaria contó que grabó el video durante un descanso que tomaron varios parlamentarios en la sala Mariátegui. Esto sucedió tras firmar la ley que permitirá el pago del 100% de compensación por tiempo de servicios (CTS) a los maestros.

“Aproveché ese momento para hacer un TikTok y busqué esa canción porque me inspira a ser guerrero, luchador y de ir hacia adelante. Lo hice con este tenor y alegría” , dijo la congresista fujimorista en RPP noticias.

Asimismo, la protagonista del comentado TikTok reveló que le gusta bailar y que ya lo ha hecho en otras oportunidades mientras cumplía con sus funciones parlamentarias, por lo que no descartó que se repita “mientras yo no agreda, ni lastime, ni viole algún derecho de un ser humano”. Cuando le preguntaron si volvería a grabar en el Congreso, contestó: “¡Claro! Mientras no sea algo que atente a otra persona, ¿por qué tendría que limitarme?”.

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

Según las declaraciones de Ramírez, está pensando en hacer un video sobre la rutina diaria de un congresista porque quiere que la gente, especialmente los jóvenes, sepan cómo es su trabajo. “Siento y considero que no he cometido ningún delito, no he insultado a nadie, más bien he dejado un mensaje a la juventud de que no podemos frustrarnos y no nos podemos quedar”, sostuvo.

EL DATO: En la declaracion jurada de ingresos, Tania Ramírez sostiene que recibe una remuneración total anual de S/ 13, 456 . Entre sus propiedades, registra bienes por S/ 410,000, así como una moto marca Honda en desuso.

SEGUIR LEYENDO: