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Bélgica prescinde de la gran revelación del Ajax: Mika Godts quedó fuera del Mundial 2026 ocasionando desilusión entre la afición

El entrenador Rudi García ha decidido excluir a la ‘joya’ de la Eredivisie pese a sus impactantes números goleadores. La reacción de la nación ha sido de frustración por la decisión técnica

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Mika Godts ha quedado excluido de la lista final de Bélgica para el Mundial 2026. - Crédito: VKA
Mika Godts ha quedado excluido de la lista final de Bélgica para el Mundial 2026. - Crédito: VKA

Mika Godts, delantero de 20 años que milita en el Ajax, actual tetracampeón de la Eredivisie, ha quedado excluido de la convocatoria de Bélgica para la Copa del Mundo 2026. A pesar de registrar 17 goles y 12 asistencias en la última temporada, el cuerpo técnico encabezado por Rudi García decidió no incluirlo en la lista definitiva.

La nómina presentada priorizó a delanteros de mayor trayectoria, como Leandro Trossard y Romelu Lukaku, dejando fuera al joven atacante considerado por muchos como una de las promesas emergentes del fútbol belga.

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Mika Godts ha roto moldes con Ajax en la temporada 2025/26. - Crédito: AFP
Mika Godts ha roto moldes con Ajax en la temporada 2025/26. - Crédito: AFP

La decisión de Rudi García ha generado un amplio descontento en Bélgica, donde se considera que la capacidad goleadora de Godts podría ser determinante en el desarrollo del torneo. Diversos sectores señalan que el futbolista representa una ‘joya’ dentro de un plantel en proceso de renovación, y que su rendimiento lo posicionaba como una figura clave para afrontar las dificultades propias de una competencia mundialista.

El seleccionador de los 'diablos rojos’ ha argumentado que la exclusión de Godts responde a la fuerte competencia en la zona ofensiva. Sin embargo, reportes periodísticos afirman que la decisión estaría vinculada a aspectos actitudinales.

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Si bien no existen antecedentes de indisciplina o conflictos internos, el estatus de estrella emergente de Godts habría generado dudas sobre su integración en un vestuario compuesto por figuras consolidadas. La incertidumbre del cuerpo técnico se centró en la reacción que podría tener el atacante del Ajax en caso de quedar relegado al banco de suplentes por detrás de Jérémy Doku.

Ante este escenario, Rudi García ha solicitado profesionalismo absoluto: “Todos los de la preselección deben mantenerse disponibles, aunque sea duro. Entiendo la decepción, pero el Mundial no empieza hasta dentro de cinco semanas, así que aún puede pasar de todo”.

Mika Godts trasciende en Ajax, pero ni así irá al Mundial 2026. - Crédito: AFP
Mika Godts trasciende en Ajax, pero ni así irá al Mundial 2026. - Crédito: AFP

Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2026

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele y Joaquin Seys (Club Brujas), Thomas Meunier y Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Eintracht Fráncfort), Koni De Winter (Milan)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana, Youri Tielemans (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matías Fernández Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (RC Strasbourg), Alexis Saelemakers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Romelu Lukaku (Napoli).

Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028
Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2026. - Crédito: Difusión

Última participación

La selección de Bélgica tuvo una participación, realmente, muy decepcionante en el Mundial de Qatar 2022. Después de haber terminado tercera en la edición Rusia 2018, el equipo dirigido por Roberto Martínez quedó eliminado en la Fase de Grupos tras vencer 1-0 a Canadá, perder 2-0 frente a Marruecos y empatar sin goles ante Croacia. Hubo un elocuente bajo nivel colectivo, al igual que tensiones internas y desgaste de la llamada “generación dorada”.

El futbolista más destacado del accidentado proceso fue Kevin De Bruyne, considerado como la gran figura del plantel gracias a su liderazgo, visión de juego y experiencia internacional. Aunque no brilló como se esperaba, siguió siendo el referente futbolístico del bloque nacional y se espera que se cobre su revancha en la Copa del Mundo 2026.

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