Tula Rodríguez en En Boca de Todos: “Cada vez que intento aprender de política entiendo menos”

Tula Rodríguez y su confesión en En Boca de Todos. (Foto: América TV)

Tula Rodríguez hizo una confesión delante de sus compañeros de En Boca de Todos. La conductora, quien regresó con su programa acompañada de especialistas políticos para hablar del acontecer nacional, señaló que cada vez que intenta comprender la política, sale más confundida. Como se recuerda, el espacio salió al aire recién el pasado miércoles 6 de abril después de dos días de ausencia, debido a la coyuntura.

Como se sabe el alza de precios en diversos productos afectó el bolsillo de los peruanos ocasionando que varios se movilizaran para reclamar una respuesta por parte del gobierno de Pedro Castillo ante la difícil situación que debían afrontar.

A poco de cumplirse dos semanas del paro impulsado por agricultores y transportistas, no solo se han registrado enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, destrozos de la propiedad pública y saqueos. Lamentablemente, también se ha perdido la vida de ciudadanos cuyas causas de fallecimiento todavía faltan ser esclarecidas por las autoridades.

Ante ello los diferentes canales de televisión hicieron coberturas especiales, informando a través de sus noticieros y postergando sus programas de entretenimiento. Así fue en el caso de América Hoy, En Boca de Todos y Esto es Guerra. Los dos primeros regresaron al aire brindando información de lo que se vive en el Perú frente a esta crisis, de manos de periodistas y especialistas.

Es en esta última edición del 7 de abril, que Tula confesó que trata de entender la situación, políticamente hablando, y cada vez se confunde más.

“Yo como ama de casa porque me encargo de mi casa y de mi cocina, tal vez de política y en esas cosas soy bastante ignorante. Sin embargo, cada vez intento aprender lo que está pasando, me pongo más nerviosa, y entiendo menos. A mi me gusta ir al mercado, y cuando voy al mercado no es lo que gastaba antes”, indicó la conductora de TV, para luego dar un comparativo de costos, resaltando lo alarmada que está por el alza de precios.

Como se recuerda, la conductora de TV se expresó también en redes sobre lo ocurrido los últimos días, y pidió a los manifestantes que exijan sus derechos pero de forma pacífica. Además, aconsejó a sus seguidores que hablen del tema con sus abuelitos y traten de calmarlos.

En su red social, la animadora contó que su padre estaba muy preocupado con la situación y muy pendiente de los noticieros, hecho que le alteraba la presión.

Papá de Tula Rodríguez se mide la presión. (Foto: Twitter)

¿QUÉ PASA EN EL PERÚ?

El último domingo a las 11:50 de la noche inició un paro de transportistas de carga pesada por el alza del combustible y el cual debía terminar el martes por la noche. Sin embargo, la medida de fuerza también fue tomada por los agricultores de Ica.

La madrugada de este miércoles 6 de abril, cuando la Policía buscaba despejar las vías, los manifestantes volvieron a intentar tomar las vías y se inició el enfrentamiento con los efectivos del orden. La policía estuvo superada en número por los manifestantes, que terminaron tomando la carretera en los kilómetros 278 (Barrio Chino) y 290 (Expansión).

Por la mañana se registró el ataque a varios buses de transporte interprovincial. Incluso algunos pasajeros señalaron que habían sufrido robos y saqueos. Hubo nuevos enfrentamientos con la Policía y se registró un joven fallecido de 24 años (Yonhy Quito Contreras), producto de un impacto en la cabeza.

Además, también hubo ataques a la comisaría de Villacuri (Kilómetro 276), la cual habrían intentado quemar, pero la policía logró defender el puesto policial y buscar apelar al diálogo.

Después de algunas horas de conversaciones, los manifestantes decidieron abrir la vía por dos horas. Indicaron que esperan conversar con algún ministro de Estado para llegar a soluciones y exigieron, entre otras cosas, el cierre del Congreso. La vía volvió a ser tomada por la tarde del miércoles hasta que fue despejada a la medianoche.

TOQUE DE QUEDA

En la noche del último lunes 4 de abrill, Pedro Castillo decretó inmovilización social obligatoria en Lima y Callao para el día siguiente, martes 5 de abril, con el fin de poner un alto a la violencia ocurrida durante el paro de transportistas. Sin embargo, los peruanos salieron a las calles a protestar y pedir el cambio de Gobierno. El hecho tuvo como consecuencia pérdidas económicas y personas heridas.

