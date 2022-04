Tula Rodriguez intranquila por la salud de su padre: “Está muy preocupado por lo que pasa en el país”

Tula Rodriguez preocupada por la salud de su padre. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez se mostró preocupada por la salud de su padre, quien tuvo que medirse la presión a causa de todo lo que viene aconteciendo en el país. Así lo dejó ver la conductora de En en Boca de Todos, quien pidió a sus seguidores que hablen con los adultos mayores de su casa, y les den tranquilidad.

Pedro Rodríguez, a quien cariñosamente se le conoce como Don Tulo, fue captado por su hija tomándose la presión. “Mi papá midiéndose la presión. Él está muy preocupado por lo que pasa en el país, todos estamos así. Hablemos con los abuelitos para que se calmen y no se alteren” , escribió la también actriz.

Como se recuerda, la conductora de TV fue regresada de las instalaciones de Pachacamac a su casa el día de ayer, 4 de abril, debido al paro de transportistas. Su programa En Boca de Todos no salió al aire, ante ello Tula señaló que entiende la situación y se animó a pedir a la población que actúe de forma pacífica. Sin embargo, nunca esperó lo que pasaría después, el Gobierno decretó paro en Lima y Callao para este martes 5 de abril.

“Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Jeremias 29:7″, publicó inmediatamente la conductora.

Papá de Tula Rodríguez se mide la presión. (Foto: Instagram)

MAJU MANTILLA EXPRESA SU DESCONCIERTO ANTE EL PARO

Por su parte, Maju Mantilla también expresó su preocupación por lo que ocurre en nuestro país. A través de su cuenta de Instagram, Maju Mantilla expresó que había esperado con ansias el pronunciamiento de Pedro Castillo, pero se terminó sorprendiendo más.

“Estado de Emergencia (martes 5 de abril). Inamovilidad ciudadana de 2 a.m. a 11.59 p.m. Y yo espérando que hable de medidas que solucionen la crisis que vive el paós. Desconcertarte”, escribió la conductora de TV.

Maju Mantilla desconcertada con situación que enfrenta el país. (Foto: Instagram)

GINO PESARESSI CRITICA LA MEDIDA DEL GOBIERNO

Gino Pesaressi tampoco se quedó tranquilo, pues en su red sociale de Twitter dejó ver su indignación ante la medida del gobierno de Pedro Castillo.

“Increíble que las personas sean advertidas de esta manera, muchos por falta de conocimiento van a desacatar la orden (sobre todo por necesidad de salir a trabajar). No solo clara falta de acción de parte del gobierno, si no también una total falta de criterio ante las crisis”, escribió el presentador, quien no ha dejado de compartir información y comentarios sobre el tema.

Gino Pesaressi expresa su indignación ante toque de queda. (Foto: Twitter)

AMÉRICA HOY Y EN BOCA DE TODOS NO SALIERON ESTE 5 DE ABRIL

Cabe señalar que América TV está dando prioridad a sus noticieros con el fin de mantener informada a la población sobre lo que acontece en el país. Es por ello que América Hoy no salió este martes 5 de abril, lo mismo que pasó con En Boca de Todos, espacio que tampoco se emitió este 4 de abril debido al paro de transportistas.

Como se recuerda, Pedro Castillo decretó toque de queda en Lima y Callao para este martes 5 de abril.

“El Consejo de Ministro ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todas las peruanas y peruanos”, señaló el mandatario en su Mensaje a la Nación.

Mensaje a la Nación de Pedro Castillo donde decreta toque de queda.

EGUIR LEYENDO: