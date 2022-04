En Boca de Todos: ¿Cómo reaccionaron sus conductoras tras no salir al aire por el toque de queda?

Conductores de En Boca de Todos se pronuncian sobre medidas del Gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

El programa En Boca de Todos no salió al aire este martes 5 de abril debido a que América Televisión tomó la decisión de ampliar su noticiero para cubrir todas las incidencias de la inamovilidad social que decretó el Gobierno de Pedro Castillo con el fin de restaurar el orden interno de Lima y Callao.

Como se recuerda, el alza del combustible y la canasta básica de alimentos provocó un paro de transportistas a nivel nacional. Asimismo, debido al desabastecimiento de algunos productos, en diferentes puntos de la capital surgieron los rumores de presuntos saqueos a diferentes mercados y centros comerciales.

Cabe precisar que de momento se desconoce si la medida de Pedro Castillo se ampliará para el día de mañana, miércoles 6 de abril, y con ello la no emisión del magazine de América Televisión.

Pese a que los conductores no han ido a trabajar el día de hoy, ellos no han dejado de pronunciarse en sus redes sociales. Maju Mantilla utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar el toque de queda, pues señaló que con ello no solucionará las protestas de los transportistas.

“Estado de emergencia (martes 5 de abril) Inmovilización ciudadana desde 2 a.m. a 11:59 p.m. Y yo esperando que hable de las medidas que solucionen la crisis que vive el país. Desconcertante ”, escribió la conductora de televisión.

Maju Mantilla contra medidas de Pedro Castillo. (Foto: Instagram)

De otro lado, Tula Rodríguez compartió no opinó sobre el tema y prefirió compartir un pasaje bíblico para sus seguidores. “Pidan al señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Jeremias 29. 7″.

Gino Pesaressi también utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo por la inamovilidad social, señalando que el anuncio de Pedro Castillo se dio a altas horas de la noche y que las personas que duermen temprano para salir a trabajar de madrugada se iban a llevar una sorpresa.

“Increíble que las personas sean advertidas de esta manera, muchos por falta de conocimiento van a desacatar la orden (sobre todo por necesidad de salir a trabajar) . No solo clara falta de acción de parte del gobierno, si no también una total falta de criterio ante las crisis”, indicó.

Asimismo, el conductor de televisión cuestionó que la medida se haya dado en toda Lima y Callao y no en los exteriores de la capital, donde se produjeron los actos de vandalismo como el bloqueo de carreteras y daños hacía los carros que intentaban transitar.

“ Pero... ¿¡Porqué Lima y Callao!? ¿No fue fuera de la capital dónde se dieron los actos de vandalismo más preocupantes? ”, escribió bastante indignado el exchico reality sobre estas medidas.

Gino Pesaressi contra el toque de queda en Lima y Callao. (Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO: