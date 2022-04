Daddy Yankee en Perú: Confirman segunda fecha para su concierto en Lima

Daddy Yanke brindará segundo concierto en Perú. (Foto: Masterlive)

Tras agotarse las entradas para el primer concierto de Daddy Yankee, los fans del cantante no dudaron en pedir a través de las redes sociales una segunda fecha para este show, pues muchos no habían logrado adquirir sus boletos para ver al intérprete de La Gasolina. Esta solicitud no tardó en ser escuchada por los organizadores, anunciando una vuelta más a Lima, Perú, del artista, en el marco de su Tour de despedida mundial con “La Última Vuelta World Tour”.

Masterlive, productora encargada del concierto en Lima de Daddy Yankee, confirmó a través de un comunicado de prensa que habrá una segunda presentación de The Big Boss. La cita es el miércoles 19 de octubre en el Estadio Nacional de José Díaz. Este viernes 8 de abril a las 9:00am se ejecutará la venta regular manteniéndose las mis zonas en la plataforma digital de Teleticket.

Lima es la única ciudad sudamericana que hasta el momento ha logrado obtener una segunda fecha de la gira de despedida del puertorriqueño, quien por estos días se ha apoderado de las plataformas digitales con su nuevo álbum “Legendaddy”.

Con más de 32 años de trayectoria, Daddy Yankee ha sumado sendos hits e himnos como “La Gasolina”, “Despacito”, “Rompe”, “Limbo”, “Ella me levantó”, “Shaky Shaky “, “La Despedida”, “Dura”, “Problema” entre otros.

Cabe destacar que Daddy Yankee hasta el momento ha batido récord con más de 400 mil personas que han pugnado en una cola virtual por un ticket digital para ver por última vez su show en vivo.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS SIN PREVENTA (PRECIO FULL)

Las entradas a precio full no cuentan con ningún descuento y se empiezan a vender desde el viernes 8 de abril a las 9:00 am. A continuación los precios:

Platinium: 670 soles.

VIP: 459 soles.

Campo 341 soles.

Occidente 435 soles.

Oriente 412 soles.

Tribuna Norte 176 soles.

Daddy Yankee confirma segunda fecha para su concierto. (Foto: Teleticket)

CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA DADDY YANKEE

Aquí te contamos cómo adquirir tu entrada en la plataforma de Teleticket de forma exitosa. Te detallaremos todo a continuación:

Primero que nada recuerda que puedes hacer la compra desde cualquier dispositivo con acceso a internet, es por ello que debes de revisar tu conexión, tener tu tarjeta a la mano para así realizar una compra rápida y no fallar en el intento. Otro punto esencial es que tu tarjeta tenga habilitada la opción de compras por internet.

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego retornarás a la página de Teleticket.

Estos pasos son de suma importancia porque si no tienes una cuenta en Teleticket y quieres realizar la compra directa, al momento de ingresar los datos de tu tarjeta te enviarán a crear una y eso te tomará más tiempo. Realiza estos primeros pasos horas o días antes de la preventa y venta de entradas.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia, en este caso el de Daddy Yankee. Si la preventa de entadas es a las 9:00 a.m. debes de ingresar mínimo 10 minutos antes y hacer la cola virtual para que te asignen un lugar en la compra.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket y asistir al evento con el ticket impreso.

