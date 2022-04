Mirtha Vásquez: “Pedro Castillo, en su afán de sobrevivir en el gobierno se ha olvidado de sus objetivos”

Mirtha Vásquez, exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo

La vacancia presidencial, el paro de transportistas, alza de precios de alimentos y combustibles, y una serie de protestas han marcado una semana caótica para el presidente Pedro Castillo, quien lejos de apaciguar la tempestad opta por su acostumbrado silencio o medidas extremas que no hace más que acrecentar el descontento popular y que el pedido de ‘renuncia ya’ se haga más fuerte.

Infobae Perú conversó con Mirtha Vásquez, quien fue jefa del gabinete ministerial de Pedro Castillo y conoce muy bien su entorno, su visión y la singular forma que el profesor chotano tiene de gobernar.

Para Vásquez, el hecho que Castillo se haya librado de una vacancia es la oportunidad para que se ‘reenfoque’ en sus verdaderos objetivos , porque actualmente no se conoce qué es lo que quiere o lo que pretende hacer, pero también hay que tener en cuenta que seguimos viviendo una crisis bastante seria que se arrastra desde hace bastante tiempo.

“Estas dos mociones que se han promovido contra Pedro Castillo en estos meses creo que nos hacen ver que seguimos en una crisis bastante seria, una crisis política que se arrastra desde hace bastante tiempo porque esto se vuelve a replicar. Ya es la sexta vacancia que se presenta en los últimos años y creo que es la expresión de que se está utilizando un mecanismo de manera desmedida, sin criterios y demuestra que somos un país que tiene un problema de debilidad en su sistema que cualquier circunstancia que si no tiene la mayoría en el Congreso, corre el riesgo de ser vacado”, dijo Vásquez.

“Pedro Castillo ahora debe reenfocarse en los objetivos programáticos que tiene para su gobierno, que se ha ido diluyendo, perdiendo. No veo claridad en qué es lo que quiere, la forma y qué es lo que pretende con un gobierno que él lidere, porque por un lado nos habla de un gobierno para los pobres, que sea más igualitario, con justicia social, pero hace alianzas con los sectores más ultra liberales, derechistas, conservadores; entonces, ¿de qué justicia, de qué equidad u oportunidades hablamos?”, manifestó.

Recalcó además que el presidente “en su afán de sobrevivir en el gobierno se ha olvidado de sus verdaderos objetivos y lo fundamental ahora es volver a definirlos. Tiene que reconstruir sus alianzas, porque las que tiene está en esos objetivos de sobrevivencia en el poder y de ahí es donde han salido una serie de temas sobre negociaciones debajo de la mesa con grupos políticos y eso le hace daño al país. Creo que él debería volver al tipo de política que se hace en base a objetivos comunes de estado, de gobierno y no a intereses” .

CONFLICTOS SOCIALES

Ante los conflictos sociales que se presentan en el país y cada vez con mayor frecuencia, Mirtha Vásquez expresó que el gobierno ha estado distraído en esta crisis política de la vacancia y cuestionando el entorno del presidente sin fijarnos que en este momento hay sectores que están estancados o caminando en modo automático y que por ello no nos damos cuenta de que esta crisis la tenemos en todo el mundo.

“Hay una serie de temas de carácter internacional que impacta sobre la vida del país y eso no es que le queremos hacer responsable al gobierno sobre el alza de precios o la escasez de ciertos productos, pero lo que debería estar haciendo es es centrarse más en qué solución vamos a dar a estas problemáticas que tenemos que afrontar. Algunas ya lo estamos sintiendo como el alza de combustibles, de los fertilizantes y tenemos un paro de transportistas”, señaló.

La también expresidenta del Parlamento indicó que “el país nunca deja de tener conflictos y estos tienden a agudizarse más dependiendo de los contextos”, pero que si se tiene un buen equipo de expertos en conflictos estos no tendrían por qué escalar a la violencia, pues se diseña una estrategia basada en el diálogo y cumplimiento de acuerdos, pero “tengo entendido que todos los equipos que pertenecen al viceministerio de gobernanza se han ido desarmando, a varios se les ha pedido su renuncia, otros renunciaron, y ahora que me temo que no hay una política clara de cómo se van a atender estos conflictos, sobre todo para entender la problemática que se vienen en los próximos meses”.

Respecto a la labor de Aníbal Torres, sostuvo que ejercer el cargo de primer ministro no es nada fácil, sino un tema complejo, ya que el jefe de Gabinete “tiene que ocuparse de crear la estrategia de todos los sectores y diseñar los objetivos tras los cuales vamos como país, a corto, mediano y largo plazo”.

“Acorde a la época en la que vivimos, con crisis no solo por la pandemia, sino con una crisis política gravísima, que tiene ver con los temas económicos de los impactos de la guerra, etc. Cualquier persona tendría dificultades de desenvolverse y puedo presentir que por más capacidades que tenga el Dr. Anibal Torres, si no tiene buenos equipos que lo acompañen y personas idóneas en cada uno de los ministerios, esto puede sobrepasar la voluntad que tenga de llevar adelante al país”.

“(Aníbal Torres) tiene muchas condiciones, es muy buen jurista, pero creo que también depende mucho el tipo de gabinete de asesores, incluso para poder guiar, cómo responder a ciertas circunstancias y cómo generar mejores relaciones con el país, con la prensa, pero me temo que eso no se está prestando atención”.

CUESTIONAMIENTOS Y ENTORNO PRESIDENCIAL

Vásquez Chuquilín, coincidió que es importante saber quiénes están en el gobierno acompañando al presidente. “Los que están alrededor deben tener competencias para poder ejercer adecuadamente sus cargos y el presidente tome las decisiones adecuadas”, sin embargo con toda la crisis que se vive alrededor del gobierno “parece que hasta el momento no ha habido ese rol y por eso sigue rodeado de personas que no son convenientes”.

“Preocupa mucho el tema del entorno más cercano al presidente, yo lo he podido constatar. Yo se lo dije muchas veces que hay que elegir a personas que puedan ser las más idoneas en los cargos, eso es fundamental, sino hay mucha propensión a comprometerse en temas que, incluso, pueden estar al margen de la legalidad”, manifestó.

“Cuando estuve en la PCM traté de imponer mis criterios y, en algunas ocasiones, yo sentía que el presidente tenía otras voces que opinaban y le proponían ideas diferentes que no eran las correctas como poner a ministros o mantenerlos en el cargo. A mí me costó mucho imponer ese criterio que tenía para sacar a ministros que no eran adecuados como Barranzuela, el exministro de defensa y hasta el mismo Bruno Pacheco, cuando empezamos a tener indicios que estaba comprometido en cosas que no eran idóneas”, aseveró.

Agregó que le hace bien al presidente que las personas cuestionadas que estuvieron cerca a él (Bruno Pacheco y sus sobrinos) estén con orden de captura, porque ”ya no va a tener ningún tipo de cuestionamiento”.

Sin embargo, le recomendó “abrir nuevos espacios para que ingresen personas con visión más institucional del gobierno, que realmente pueda responder en base a objetivos y que esté en la lucha contra la corrupción, que le ayude a gobernar en todas las circunstancias, dando muestras de transparencia y sabiendo qué quiere corregir. Esto si quiere sobrevivir y evitar que la derecha siga construyendo motivos para impulsar una vacancia. El gobierno no puede cometer errores”.

Finalmente, recalcó que “hay pocas posibilidades” de llegar consensos con el Parlamento porque “hay grupos de ultraderecha que están pretendiendo desde el día uno sacar al presidente y entrar a gobernar aún cuando perdieron las elecciones. En este escenario se hace complicado que este congreso responda a una necesidad de una reforma responsable” y que, por el contrario, “este parlamento está llevando adelante una serie de contrarreformas en la parte política, educativa, de transporte”.

