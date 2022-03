Congresista Alejandro Cavero tras gol no cobrado en el Perú vs. Uruguay: “Ni Perú Libre nos roba con tanto descaro”

No cabe duda de que el Perú vs. Uruguay ha encendido la mecha tras la polémica jugada que se observó durante este encuentro deportivo, en donde el árbitro Anderson Daronco, no habría cobrado el gol a nuestro favor.

Ante esto, son varias figuras de la política nacional que se han pronunciado, uno de ellos fue el congresista Alejandro Cavero del partido político Avanza País. El parlamentario no tuvo reparo alguno en comparar esta situación con el partido Perú Libre.

“Ni Perú Libre nos roba con tanto descaro”, escribió el parlamentario de manera escueta y directa a través de su cuenta oficial de Twitter.

Lo que llama la atención, es que estas indirectas se ha reflejado en otros partidos políticos como es el caso de Guillermo Bermejo, quien pertenece a la bancada de Perú Democrático. Desde sus redes sociales también comparó esta jugada con el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

“Ese árbitro debe ser fujimorista. No hay otra explicación para este robo”, escribió en la popular red social.

En ese mismo contexto, la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, también se sumó a las críticas y calificó de “increíble que el VAR no haya revisado el gol peruano”.

Tras ello, Alva sostuvo que la selección sí merece ir al mundial y tenemos que apoyar hasta el final. “¡Vamos Perú! A levantarnos para que el martes seamos un solo corazón”, acotó.

La acción llegó a poco del final del partido y el gran protagonista fue Sergio Rochet, que aparentemente se metió con todo y balón a su arco.

RICARDO GARECA SOBRE DERROTA DE PERÚ ANTE URUGUAY

Cambiando el rumbo de la información, el director técnico de nuestra selección de fútbol, Ricardo Gareca opinó sobre este impasse y aseguró que es hora de pensar en Paraguay. Como se sabe la blanquirroja se enfrenta a su similar este 29 de marzo, encuentro clave para definir nuestro pase al repechaje rumbo a Qatar 2022.

“El Centenario siempre es un escenario difícil para jugar y una de las armas más importantes de ellos es la pelota parada. Pudimos controlarlo en gran parte del partido, pero en un descuido concretaron el gol y después nos costó retomar para darlo vuelta”, expresó en conferencia de prensa.

Gareca aplaudió la labor de la selección celeste a lo largo del torneo clasificatorio. “Siempre tuvimos intención de ganar el partido y asumir riesgos, pero nos enfrentamos con una selección que tiene todos los méritos para estar en el Mundial”.

“Intentamos jugar dentro de lo que ellos nos permitieron. Tuvimos situaciones de gol para ponernos adelante en el marcador. Lamentablemente, no lo pudimos hacer, pero estoy tranquilo porque lo dieron todo”, añadió el ‘Tigre’.

A pesar que esta derrota nos juega en contra y nos aleja de las posibilidades de ir al mundial, Ricardo Gareca prefiere ser optimista hasta el final.

“Nosotros teníamos expectativas de clasificar de forma directa, ya no podrá ser, pero hay que reponerse. Siempre está la posibilidad de lograr otra oportunidad como es el repechaje. Hay que dejar atrás este partido lo más rápido posible, las primeras 24 horas son difíciles de digerir, pero luego hemos dado muestras que somos una selección que reacciona en este tipo de momentos”, precisó el entrenador.

RESULTADOS DE LA FECHA 17 EN VIVO

Uruguay 1-0 Perú (Gol de Giorgian De Arrascaeta)

Colombia 3-0 Bolivia (Gol de Luis Díaz, Miguel Borja y Mateus Uribe)

Brasil 4-0 Chile (Goles de Vinicius Junior, Neymar, Coutinho y Richarlison)

Paraguay 3-1 Ecuador (Goles de Robert Morales, Miguel Almirón, y autogol de Hincapié | Gol de Jordy Caicedo)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs Venezuela (Estadio Monumental de Buenos Aires)

PARTIDOS DE LA ÚLTIMA FECHA DE ELIMINATORIAS

Perú vs Paraguay (Estadio Nacional de Lima)

Ecuador vs Argentina (Estadio Monumental de Guayaquil)

Bolivia vs Brasil (Estadio Hernando Siles de La Paz)

Chile vs Uruguay (Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago)

Venezuela vs Colombia (Estadio Cachamay de Puerto Ordaz)

