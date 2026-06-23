Gustavo Gorriti cree que Keiko Fujimori no iniciará con “mano dura” sino que se moderará por el “repudio” que enfrenta

Gustavo Gorriti considera que Keiko Fujimori enfrentará un fuerte rechazo social y duda que inicie su gobierno con medidas de “mano dura”

El periodista Gustavo Gorriti, director del portal IDL Reporteros, cuestionó este lunes la posibilidad de que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y virtual ganadora de las elecciones, adopte una postura de “mano dura” en el inicio de su eventual gobierno, al señalar que una parte significativa de la sociedad tiene “repudio” hacia ella.

En diálogo con el podcast conducido por el periodista César Hildebrandt en YouTube, Gorriti afirmó que el de Fujimori no será “un próximo gobierno”, sino que se trata de “este que continúa”, ya que considera que la administración actual “ha sido básicamente dominada por la coalición mafiosa, cuyo buque insignia ha sido” la candidata.

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El periodista resaltó que, tras los resultados electorales que la colocan en el umbral de Palacio de Gobierno sobre todo gracias al voto del extranjero, “una parte importantísima de la nación no solamente está en oposición, sino en una actitud de repudio, de profundo rechazo” hacia la política.

En ese contexto, dudó que ella intente iniciar su mandato con medidas de “mano dura” y opinó que quienes la rodean probablemente le hayan recomendado otra estrategia.

El periodista sostiene que el eventual gobierno de Fujimori representa la continuidad de una administración dominada por una “coalición mafiosa”

“Lo más probable es que inicialmente, para tratar de bajar la oposición y tratar poco a poco de aplacarla con una serie de obras, concesiones, determinados proyectos locales, como lo hizo eventualmente su padre, yo creo de que junto con eso va a tratar de dar inicialmente la perspectiva de una gobernante más moderada”, dijo.

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El periodista advirtió que Fujimori enfrentará una oposición mucho más sólida, al menos en el inicio, de la que existe actualmente. “(Tendrá que moderarse también) porque sabe de que a partir del 28 de julio ella es responsable y la mayor parte de ellos, que tiene alguna memoria, sabe de que lo que parece que va a durar indefinidamente, de repente se acaba y en ese momento hay que rendir cuentas”, añadió.

“Reitero: no es un pronóstico, es una percepción sobre probabilidades dentro de las cuales es perfectamente posible equivocarse”, concluyó.

El secuestro de Gorriti tras el golpe de Estado que encabezó el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata, el 5 de abril de 1992, motivó que Vladimiro Montesinos, su antiguo asesor, fuera condenado en 2021 a 17 años de prisión.

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El director de IDL Reporteros advierte que la lideresa de Fuerza Popular deberá responder a una oposición más sólida y vigilante

Este rapto, junto al del empresario Samuel Dyer, fue uno de los casos por los que fue enjuiciado y condenado a 25 años de cárcel Fujimori, quien también fue considerado “autor mediato” de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente.

La lideresa de Fuerza Popular, quien compite por cuarta vez por la presidencia, ha declarado durante su campaña que planea emular la gestión de su padre y aplicar “mano dura” y “orden”, especialmente contra la delincuencia.

Con el 99,741 % de las actas contabilizadas, la candidata obtiene el 50,113 % de los votos en el balotaje, mientras que su rival, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), suma el 49,887 %. La diferencia entre ambos es de 41.452 sufragios, lo que refleja un escenario extremadamente reñido en el conteo final.

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