¿Qué está pasando en el Metropolitano? reportan 112 choques entre sus buses desde 2023

El sistema del Metropolitano, principal eje del transporte masivo en Lima, registra una preocupante cifra de más de 760 siniestros viales entre 2023 y 2026, según datos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El reporte advierte que estos incidentes incluyen choques entre buses, colisiones con vehículos externos e impactos contra infraestructura del propio sistema.
De acuerdo con la información difundida por RPP, los hechos evidencian una problemática sostenida en el tiempo dentro de la operación del sistema, que moviliza diariamente a más de medio millón de pasajeros en Lima. Entre los casos se encuentran desde incidentes menores hasta accidentes con múltiples heridos y daños materiales de consideración.
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El análisis detalla que el incremento de siniestros ha generado preocupación entre usuarios y especialistas en transporte, quienes advierten que la seguridad operativa del Metropolitano requiere mayor control, fiscalización y prevención. Según el información de RPP, la recurrencia de estos eventos refleja fallas en la conducción, el control de la vía exclusiva y la supervisión del sistema.
Testimonios de pasajeros afectados
Uno de los componentes más graves de la estadística, según el citado medio, es la ocurrencia de 112 choques entre buses del Metropolitano en el periodo analizado. A ello se suman 598 colisiones con vehículos que invadieron la vía exclusiva, además de 51 impactos contra la infraestructura del sistema.
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Estos accidentes no solo han generado daños materiales, sino también consecuencias en la salud de los pasajeros. En conversación con RPP, una las afectadas relató el impacto del siniestro ocurrido durante su viaje diario: “El bus se fue hacia adelante de forma repentina, luego sentí el golpe y las personas comenzaron a gritar”, señaló una pasajera tras un choque múltiple en la estación Angamos.
Otro testimonio describe lesiones de mayor gravedad. “Me golpeé contra el parabrisas y perdí el conocimiento por unos segundos”, declaró otra usuaria, quien resultó con fracturas y contusiones tras el impacto.
¿Por qué los buses chocaron?
Los registros de la ATU atribuyen cerca del 50% de los choques entre buses a la imprudencia del conductor. Esta categoría incluye maniobras inseguras, falta de distancia entre unidades y descuidos operativos durante el servicio.
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En declaraciones recogidas por RPP, el presidente de la ATU, David Hernández, señaló: “Estamos identificando un exceso de confianza en la conducción, lo que genera distracciones y maniobras inadecuadas dentro del sistema”.
Asimismo, el informe advierte que la invasión de la vía exclusiva es otro de los factores más frecuentes en los siniestros. Vehículos particulares, motocicletas e incluso peatones ingresan a zonas restringidas, generando frenadas bruscas y colisiones, según explicó la ATU.
Entre las zonas con mayor concentración de incidentes figuran estaciones como Terminal Naranjal, Estación Central, Matellini y Javier Prado, donde la operación del sistema presenta mayor flujo y maniobras de buses.
Respuesta de la ATU y medidas de seguridad
Ante el incremento de siniestros, la ATU informó que se encuentra evaluando los sistemas de frenado de los buses y el comportamiento de los conductores durante la operación diaria. Estas acciones forman parte de un proceso de revisión técnica para identificar fallas operativas o humanas.
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“Se está analizando si el conductor ha aplicado correctamente los sistemas de frenado o si existen factores técnicos en los vehículos”, precisó la entidad a RPP.
No obstante, especialistas en seguridad vial han señalado que la capacitación de conductores y la fiscalización del sistema siguen siendo insuficientes. En entrevista con el citado medio, el exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, Franklin Barreto, sostuvo que “la capacitación debe ser permanente y el control más estricto para evitar la repetición de estos incidentes”.
Falta de fiscalización y errores de seguridad
Uno de los principales problemas estructurales es la limitada fiscalización del transporte urbano. Según indicaron, la ausencia de sanciones efectivas contribuye a la reincidencia de conductores y usuarios que incumplen las normas de tránsito.
“Existe un problema de impunidad que impide corregir las conductas de riesgo dentro del sistema”, señaló un especialista citado por RPP Data, al referirse a la falta de control en la vía exclusiva del Metropolitano.
En esa línea, se ha planteado la necesidad de fortalecer la supervisión, modernizar los sistemas de control y mejorar la capacitación de los conductores para reducir la incidencia de accidentes.
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