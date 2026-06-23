Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: cinco triunfos en 2026 respaldan su ascenso en el octágono más aclamado de las MMA

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

Las artes marciales mixtas peruanas viven un momento sin precedentes en la UFC. Cuando todavía no concluye la primera mitad de la temporada 2026, los representantes nacionales ya acumulan cinco victorias dentro de la principal organización de MMA del mundo, un registro histórico que refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en el país y la consolidación de una generación de peleadores capaz de competir al más alto nivel.

Lo más llamativo es que los cinco triunfos llegaron de la mano de cinco deportistas distintos, una muestra de la amplitud del talento peruano en la compañía presidida por Dana White. José Ochoa, Juan Díaz, Rodrigo Vera, Gastón Bolaños y Kevin Borjas dejaron su huella en distintos eventos de la UFC y fortalecieron la presencia nacional en la escena internacional.

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El primero en celebrar fue José Ochoa, quien el pasado 9 de mayo derrotó al estadounidense Clayton Carpenter en UFC 328. La velada fue inolvidable para el peleador peruano no solo por el resultado deportivo, sino también porque aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su pareja en una de las imágenes más emotivas de la noche.

José Ochoa rindió de gran manera en la inauguración de la UFC 328 en Nueva Jersey. El artista marcial mixto peruano se despachó con un rendimiento a la altura de las expectativas y derrotó al estadounidense Clayton Carpenter por decisión unánime.

Una semana después llegó el turno de Juan Díaz. El popular ‘Pegajoso’ tuvo un estreno soñado en UFC Vegas 117 al imponerse a Malcolm Wellmaker. El peruano confirmó así las expectativas que había generado tras sorprender a Dana White durante su proceso de ingreso a la organización y demostró que posee las condiciones para convertirse en un nombre habitual dentro de la empresa.

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La racha positiva continuó el 30 de mayo con la brillante presentación de Rodrigo Vera. El ‘Gato Loco’ viajó hasta China para enfrentar al local Zhu Kangjie en UFC Macao y necesitó apenas un asalto para quedarse con la victoria por nocaut técnico. Su actuación llamó la atención por la contundencia exhibida frente a un rival respaldado por el público local.

Las buenas noticias para Perú no terminaron allí. En UFC Vegas 119, Gastón Bolaños confirmó su crecimiento en el peso pluma al derrotar a Michael Aswell Jr. El peleador nacional dejó atrás de manera indefinida su etapa en las 135 libras y ratificó que las 145 parecen ser la categoría ideal para desarrollar todo su potencial. El triunfo reforzó su confianza y lo posicionó como un competidor cada vez más peligroso.

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Gastón Bolaños volvió a la victoria en la UFC en su combate ante Michael Aswell por la UFC Vegas 119. Crédito: Instagram UFC en español.

Esa misma cartelera también tuvo como protagonista a Kevin Borjas. El ‘Gallo Negro’ protagonizó una de las victorias más resonantes del año para las MMA peruanas al vencer al brasileño André Lima, quien llegaba invicto al combate. Luego de dos derrotas consecutivas, Borjas recuperó el camino del triunfo y celebró con una frase que rápidamente se volvió viral: “Soy Lázaro”.

Con cinco victorias repartidas entre cinco peleadores distintos en apenas seis meses, Perú atraviesa el mejor momento de su historia dentro de la UFC. Nunca antes el país había contado con tantos representantes obteniendo resultados positivos de manera simultánea en la principal vitrina de las artes marciales mixtas.

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Primer Top 10 para un peruano

El crecimiento de las MMA peruanas quedó reflejado también en la más reciente actualización de los rankings oficiales de UFC. Gracias a sus destacadas actuaciones y al nuevo sistema de evaluación implementado por la organización, que incorpora variables de rendimiento procesadas mediante inteligencia artificial, Kevin Borjas logró un hito sin precedentes para el deporte nacional.

El peso mosca ingresó por primera vez al Top 10 de su división, convirtiéndose en el primer peleador peruano en aparecer dentro de una clasificación oficial de UFC. Se trata de un logro histórico que premia el esfuerzo realizado durante los últimos años y que evidencia el progreso alcanzado por los representantes nacionales.

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Kevin Borjas aparece en el Top 10 de la división de peso mosca de la UFC. Crédito: Captura UFC.

La victoria sobre André Lima fue determinante para este ascenso. No solo significó acabar con el invicto del brasileño, sino también demostrar que Borjas está preparado para competir contra rivales de la élite. Su ingreso al Top 10 simboliza el mejor momento que atraviesa Perú en la UFC y confirma que el país ya cuenta con nombres capaces de aspirar a metas cada vez más ambiciosas dentro del octágono más prestigioso del planeta.