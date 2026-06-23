De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

El salto de la televisión a la literatura fue, para Bruno Pinasco, un acto de valentía creativa. Conocido durante años como el rostro de Cinescape, el conductor y escritor conversa con Infobae Perú sobre el cierre de su trilogía Tea Shop, la inesperada pasión por el té, la posibilidad de ver sus historias en la pantalla y el legado que deja su programa tras veinticinco años de éxito.
En esta entrevista, Pinasco repasa el proceso que lo llevó de la curiosidad a la publicación de tres libros, detalla cómo surgió la idea de adaptar la saga al formato audiovisual, reflexiona sobre la representación del amor en sus novelas y comparte su visión sobre el final de Cinescape y su futuro profesional.
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La aventura de escribir: cómo nació y creció Tea Shop
La historia de Tea Shop comenzó como un experimento casi accidental. “Si me decías que yo iba a escribir una trilogía de libros, no te creía. Era algo que no vi venir y que asumí en determinado momento, más que nada como un ejercicio creativo, de hasta dónde yo podía llegar”, confiesa Pinasco, aún sorprendido por el camino recorrido.
“Me tiro a la piscina y funcionó, pegó, a la gente le gustó y sin querer queriendo, libro tres. Es como que wow, estoy pero fascinado”.
El primer libro, recuerda, nació sin la intención de convertirse en saga. “El primer libro tiene un final, concluye la historia que está narrando”, explica. Sin embargo, una visita a la editorial cambió el rumbo: “Un día llego a Editorial Planeta para ver unos temas de marketing y en la pizarra ya decía Tea Shop 2. Planeta decidió que tenía que seguir”.
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Así, el segundo libro se escribió con un final abierto, y la respuesta del público fue decisiva. “Si ha habido un libro dos y un libro tres es porque hay un público que los ha seguido, y eso para mí ha sido bastante bonito”.
Detrás de la saga, el té ocupa un lugar central, tanto en la trama como en la vida del autor. “Comenzó como una afición, simplemente una curiosidad por descubrir este mundo. Y cuando te das cuenta que es realmente un mundo, desde la parte cultural hasta la parte mística y la histórica…”, dice.
El té, para Pinasco, es “una casi revelación” que lo llevó a investigar, viajar y, finalmente, a elegir la tienda de té como núcleo de la historia. “Me pareció interesante que la historia tenga un núcleo y un centro, y es así como dije: bueno, que todo pase en la tienda de té”.
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La experiencia de pasar de entrevistador a entrevistado también marcó una diferencia en su carrera. “Es bonito hablar de otras cosas y de un tema que a mí mismo me ha sorprendido, que es la posibilidad de compartir con mucha gente otro formato, otro estilo y otra manera de contar historias”.
Soñar en grande: de la trilogía al sueño audiovisual
La posibilidad de llevar Tea Shop a la pantalla siempre estuvo latente. Bruno Ascenso, amigo cercano y productor, fue fundamental en los orígenes de la idea. “En el primer libro, la idea de convertirlo en un libro vino en una conversación que tuvimos… Yo presenté tres ideas y una de ellas era la historia de la tienda de té, porque estaba pensada para una serie”, recuerda. “Fue Bruno el que me dijo: ‘Oye, esto está muy paja, podría ser un libro’”.
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El salto al audiovisual es un proyecto ambicioso, pensado desde el inicio para plataformas internacionales. “Estamos armando el proyecto para algo internacional muy grande, pensado para plataformas, para estreno regional… con una inversión bastante alta que ni siquiera tenemos, pero bastante alta para poder aterrizarlo”, admite Pinasco. El objetivo es claro: “Me gustaría un elenco internacional, por supuesto también con toques de Perú, que tienen que estar siempre”.
La producción, sin embargo, enfrenta desafíos logísticos. “No sé aún si se filmaría aquí, si se filmaría en otro país. Igual la historia transcurre en Perú, pero no necesariamente se tiene que filmar en Perú”, explica, aludiendo a los incentivos fiscales y presupuestos que otros países ofrecen para rodajes.
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El universo de Tea Shop se construye con una mirada particular sobre el amor y la familia. “El conflicto nunca ha estado ni en la sexualidad, ni en los temas de discusión familiar o conflictos en el colegio”, señala.
Para él, el foco está en los retos cotidianos y naturales, lejos de clichés de discriminación o rechazo. “He querido girarla hacia otro lado, hacer los conflictos más naturalistas, cosas a las que todos nos podemos enfrentar sin importar la orientación”.
El cierre de la trilogía no significa necesariamente el final del universo creado. “El libro tres ha tenido un proceso más largo en relación a los dos primeros. Me han acompañado más de un año en el proceso de la escritura. Todavía creo que no he terminado de asimilar que ya es la despedida”, reconoce. “Como trilogía se cierra aquí, pero muchas tazas de té se pueden seguir sirviendo”.
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Bruno Pinasco presentará el cierre de su trilogía Tea Shop 3 en una edición bastante especial. El reconocido presentador de televisión tendrá un encuentro con sus lectores que se realizará el domingo 2 de agosto a las 5:00 p.m. en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima). Además, terminará la visita con una firma de libros para sus lectores que lo siguen desde la primera entrega.
Vida después de Cinescape: despedidas, streaming y nuevos retos
La despedida de Cinescape, tras veinticinco años al aire, marcó otro hito en la vida de Bruno Pinasco. Aunque el programa cerró su ciclo, la nostalgia no pesa sobre él.
“Yo soy muy nostálgico con muchas cosas, el libro lo demuestra… Sin embargo, con mi propia vida no soy nostálgico. No ando como que añorando cosas de antes”, asegura. El cierre, dice, fue una decisión colectiva y natural: “El número veinticinco era un bonito número para cerrar una etapa”.
El espíritu del equipo, sin embargo, permanece intacto. “Seguimos trabajando juntos porque hacemos mucho contenido para digital y aparte TEC también continúa. El equipo se ha mantenido”, comenta. “Siempre estamos juntándonos para hacer cosas, para crear contenido y para seguir comunicando a la gente de los rubros que sabemos: entretenimiento y tecnología”.
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El legado de Cinescape todavía se refleja en el público y en quienes crecieron con el programa. “Hemos sido un referente, hemos marcado a más de una generación”, reconoce. Para Pinasco, la satisfacción llega cuando escucha historias de quienes se inspiraron a estudiar comunicaciones o a acercarse al cine gracias al programa.
La transición al streaming y los nuevos formatos digitales no lo asustan. “Al final, sigue siendo comunicación. Creo que la pantalla puede cambiar, pero lo que uno quiere es contar historias, transferir información o entretenerse”, afirma.
Aunque descarta por ahora hacer un pódcast tradicional, no cierra la puerta a experimentar con nuevos formatos. “Vamos a hacer contenido, pero vamos a tratar de no hacer el mismo formato que todo el mundo”.
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Convertirse en escritor también implicó vencer miedos y prejuicios propios. “Tenía un poco de miedo de meterme en un rubro que no es el mío. Yo respeto muchísimo el arte y a los artistas en general, en su oficio y en su talento”, confiesa. Sin embargo, la satisfacción de haberlo logrado compensa todas las dudas iniciales. “Me considero una persona creativa al 100%… y ahora estoy muy satisfecho de haberlo hecho”.
Cuando debe resumir su carrera en una palabra, no duda: “Divertida”. Y agrega: “Es una carrera que está fuera de lo convencional. No hay horarios, todos los días son diferentes. Lo que para muchos es entretenimiento, para ti es tu trabajo serio, que te lo tomas muy en serio… Siempre te permite explorar cosas nuevas”.
Con la trilogía cerrada y nuevos desafíos en el horizonte, Bruno Pinasco reafirma su apuesta por la creatividad sin etiquetas. Ya sea detrás de una cámara, contando historias en páginas o explorando el universo del té, su trayectoria demuestra que los grandes proyectos pueden empezar como una curiosidad y crecer hasta sorprender incluso a su propio creador.
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