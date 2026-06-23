Fiesta de San Juan: estos son los platos típicos de la Amazonía que conquistan a turistas y expertos gastronómicos

Una mesa tradicional de la Amazonía peruana se prepara para la Fiesta de San Juan con platos típicos, rodeada de personas con vestimenta festiva y elementos decorativos en un entorno selvático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiesta de San Juan, una de las celebraciones más representativas de la Amazonía peruana, no solo destaca por sus manifestaciones culturales, religiosas y musicales, sino también por la riqueza de su gastronomía. Cada 24 de junio, miles de personas se reúnen para compartir una amplia variedad de platos preparados con ingredientes nativos que forman parte de la identidad culinaria de la selva y que, en los últimos años, han despertado el interés de turistas nacionales, extranjeros y especialistas en gastronomía.

De acuerdo con Andina Noticias, la cocina amazónica es una de las más diversas del país gracias al uso de productos provenientes de la biodiversidad de la selva peruana. Además del tradicional juane, existen numerosos potajes y bebidas que forman parte de la celebración y que han logrado reconocimiento por parte de publicaciones especializadas y portales gastronómicos internacionales.

PUBLICIDAD

Entre las características que distinguen a esta gastronomía figuran el empleo de hojas de bijao, pescados de río, tubérculos, frutas exóticas y plantas aromáticas propias de la Amazonía. Estos ingredientes aportan sabores particulares que convierten a cada preparación en una experiencia culinaria vinculada a las costumbres y tradiciones de las regiones amazónicas.

La Fiesta de San Juan en Perú mantiene sus orígenes religiosos y ha añadido el toque popular que lo ha vuelto icónico. (Foto: Andina)

El juane y otros platos emblemáticos

El juane es considerado el principal símbolo gastronómico de la Fiesta de San Juan. Su preparación tradicional combina arroz, gallina, huevo cocido y especias envueltos en una hoja de bijao, elemento que, según la tradición, representa la cabeza de San Juan Bautista. Las familias acostumbran elaborar este plato desde un día antes de la festividad para compartirlo durante las celebraciones.

PUBLICIDAD

Además de la receta clásica, existen diversas variantes que reflejan la creatividad culinaria de las distintas regiones amazónicas. Entre ellas destacan:

Juane de yuca, preparado con yuca molida y relleno de pescado, especialmente paiche.

Avispa juane, elaborado con arroz mezclado con carne de cerdo molida y una presa de gallina frita.

Nina juane, que reemplaza el arroz por huevo batido.

Sara juane, preparado con maíz y maní molido.

Juane de chonta, que incorpora este tradicional ingrediente amazónico.

Otro de los platos más representativos es el tacacho con cecina, elaborado con plátano verde cocido y triturado, mezclado con manteca de cerdo hasta formar bolas que se sirven acompañadas de cecina frita y plátano maduro asado. A esta oferta gastronómica se suma la patarashca, un pescado fresco de río condimentado con especias locales y asado envuelto en hojas de bijao, generalmente acompañado de yuca o plátano y ají de cocona.

Deléitate con el sabroso Juane, uno de los deliciosos potajes amazónicos. Créditos: Pinterest.

Ingredientes amazónicos y bebidas tradicionales

La gastronomía de la selva también sobresale por el aprovechamiento de productos propios de la Amazonía. El inchicapi, conocido como la “sopa del poder”, combina gallina, maní, harina de maíz y sachaculantro, mientras que la ensalada de chonta utiliza el corazón de una palmera amazónica acompañado de tomate, lechuga, palta y limón.

PUBLICIDAD

Entre los platos preparados con pescados de río también destacan el sudado de doncella, elaborado con una especie apreciada por la textura de su carne, el timbuche de carachama, un caldo tradicional considerado altamente nutritivo, y el ceviche amazónico, que adapta el plato bandera del Perú utilizando especies como el paiche y la doncella, junto con limón, camu camu y ajíes amazónicos.

Las bebidas tradicionales complementan esta propuesta culinaria. El chapo se prepara con plátanos maduros hervidos y licuados con leche y azúcar; la aguajina se obtiene a partir de la pulpa del aguaje diluida en agua; mientras que el masato se elabora mediante la fermentación de la yuca, proceso que transforma el almidón en azúcar de manera natural.

PUBLICIDAD

Comerciantes en un mercado de la Amazonía peruana ofrecen productos típicos como juanes, plátanos y yuca a familias que se preparan para la Fiesta de San Juan, en un ambiente festivo y con puestos coloridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulces tradicionales de la cocina amazónica

La repostería amazónica también forma parte de las celebraciones por San Juan. Entre los bocadillos más conocidos figuran las rosquitas de almidón de yuca, caracterizadas por su textura crujiente por fuera y suave por dentro, así como el ñuto, una galleta dulce preparada con almidón de yuca, manteca, azúcar, yemas de huevo y anís, tradicionalmente consumida junto al café.

Según destacó Andina Noticias, la creciente difusión de estos platos ha permitido que la gastronomía amazónica gane protagonismo entre viajeros y especialistas del sector gastronómico. La variedad de ingredientes, las técnicas tradicionales de preparación y el vínculo con la biodiversidad de la selva peruana han contribuido a posicionar esta cocina como una de las expresiones culinarias más representativas del país.

PUBLICIDAD

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan de platos como juane y tacacho con cecina, parte de la gastronomía de la Amazonía peruana, en un restaurante al aire libre durante la Fiesta de San Juan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la Fiesta de San Juan, esta diversidad gastronómica se convierte en uno de los principales atractivos para quienes visitan la Amazonía. Desde los tradicionales juanes hasta las bebidas y postres elaborados con productos nativos, la cocina regional continúa consolidándose como un elemento fundamental del patrimonio cultural peruano y como una de las experiencias más valoradas por turistas y expertos gastronómicos.