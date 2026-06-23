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Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario: “Desde febrero sabías que no quería seguir”

En pleno programa, el papá de la voleibolista le respondió a Yudy Balcázar, quien sostuvo que su hija le expresó su intención de permanecer en el equipo

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Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario.
Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario.

Aixa Vigil se ha convertido en tema central de debate en diversos programas deportivos. En un reciente episodio del podcast Ataque Cruzado, la dirigente de la Universidad San Martín, Yudy Balcázar, buscó aclarar la situación de la voleibolista, quien finalmente pasó a Universitario de Deportes pese a estar afiliada al club de Santa Anita.

Durante la entrevista, el padre de Aixa, conocido como ‘Tito’ Vigil, intervino en los comentarios para desmentir a Balcázar, quien había sostenido que su hija nunca le expresó su deseo de dejar la USMP.

La aparición de Víctor Vigil sorprendió a los panelistas del programa, quienes leyeron su mensaje en vivo: “Está comentando ‘Tito’ Vigil, que entiendo es el papá de Aixa, que es el señor Víctor, tengo entendido. Él te responde: ‘No fue así. Desde febrero, en la concentración del Sudamericano, ya sabías que Aixa no quería seguir’. ¿Es cierto eso?”, planteó uno de los conductores.

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Balcázar respondió directamente al padre de la jugadora. Explicó que en el Sudamericano, el entrenador decidió poner a Aixa como suplente por un tema médico, lo que generó el malestar de la deportista: “En el Sudamericano pasa un tema: el técnico la pone de suplente porque ella venía con un tema médico, de salud. Entonces, la saca del equipo, entra Brenda y juega. Aixa venía bien y quería jugar, y ella me manifiesta su malestar”.

La dirigente amplió sobre lo ocurrido en el Sudamericano de Clubes y detalló que la jugadora nunca le manifestó su intención de irse, aunque sí expresó incomodidad por su situación en el equipo.

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En febrero, en el Sudamericano, no me dijo que no quería seguir nunca. Eso no es verdad. Lo que sí me manifiesta es su malestar. Incluso nos reunimos con Guilherme, con David, con ‘Pancho’ y yo en mi habitación, y conversamos con ella. Al final quedamos bien, casi lloramos todos, porque era un tema de presión, la barra le había escrito cosas feas. Nosotros la respaldamos y al final nos sentimos bien, terminó la reunión tranquila. A mí en ese momento no me dijo que quería irse”, concluyó.

El papá de la voleibolista le contestó a Yudy Balcazar en pleno programa. Créditos: Ataque Cruzado / Tik Tok.

Lo que dijo Yudy Balcázar sobre Aixa Vigil

Según Yudy Balcázar, San Martín le presentó a Aixa Vigil una nueva propuesta de renovación para asegurar su permanencia en el equipo, la cual fue aceptada de manera inicial tras la salida del técnico Guilherme Schmitz. La directiva explicó que, a pesar de ese acuerdo, la peruana atravesaba una situación compleja debido a un compromiso previo firmado con Universitario, aunque aún no contaba con la liberación formal de su pase federativo.

Balcázar relató que, un día antes de que se emitiera la resolución, recibió una llamada de un representante de la federación con una recomendación sobre cómo proceder. Ante esto, le planteó a Vigil la opción de acudir juntas a la federación para que la jugadora manifestara su decisión: “¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres jugar por la U? Vamos, yo te acompaño. O si no, tú hazlo sola. Pero hagamos bien las cosas, no así”.

Gerenta de San Martín afirma que Aixa Vigil pensó en renovar tras la salida de Guilherme Schmitz y no ir a Universitario.
Gerenta de San Martín afirma que Aixa Vigil pensó en renovar tras la salida de Guilherme Schmitz y no ir a Universitario. Crédito: FPV

La dirigente sostuvo que la intención inicial de Vigil era quedarse en San Martín después de la salida del entrenador brasileño, con quien había tenido diferencias que influyeron en su acercamiento a Universitario. “Ella me dijo que quería quedarse en San Martín, después de la salida de Guilherme. No quería seguir con él”, afirmó.

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