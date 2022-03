VER Movistar TV Chile vs Brasil EN VIVO desde el Maracaná: minuto a minuto

Chile y Brasil se volverán a ver las caras en su penúltimo partido de estas clasificatorias.

Brasil y Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por las Eliminatorias Qatar 2022. La selección de ‘Tite’ ya se encuentra clasificada a la Copa del Mundo, no obstante, quiere seguir sumando puntos y convocó a todas sus figuras, mientras que la ‘Roja’ tiene la obligación de ganar por primera vez al ‘Scratch’ en condición de visita si aún quiere seguir con las chances de ganar un boleto a la próxima cita mundialista.

Este partido le servirá al técnico de los locales para probar jugadores de cara a una futura convocatoria mundialista que se disputará en Qatar este año. Y aunque su clasificación se selló fechas atrás, ha mantenido casi el mismo once inicial. Sin embargo, los siguientes futbolistas podrían tener algunos minutos para demostrar su valía: Ederson (Manchester City), Guilherme Arana (Atlético Mineiro de Brasil), Bruno Guimaraes (Newcastle United de Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal de Inglaterra) y Rodrygo Goes (Real Madrid de España).

MINUTO A MINUTO

Alineación Chile ante Brasil

Chile: Bravo, Suazo, Roco, Isla, Díaz, Sánchez, Vidal, Vargas, Baeza, Medel, Aranguiz

Brasil: Becker, Danilo, Silva, Marquinhos, Casemiro, Telles, Paquetá, Fred, Richarlison, Neymar, Coutinho

- La selección chilena tuvo un gran recibimiento previo al duelo con Brasil

Selección de Chile se motiva previo al partido con Brasil

- La selección de Chile se motiva con mensajes en sus redes sociales. Gary Medel aseguró que “pase lo que pase daremos vida en la cancha”

“Estos partidos son pruebas importantes. El Mundial está muy cerca. Tenemos que aprovechar estas oportunidades. Los más novatos tenemos que aprovechar los entrenamientos y lo que puedan enseñarnos los que tienen más experiencia”, expresó el lateral Arana previo a este duelo.

Por su parte, el elenco de ‘La Roja’ irá con todos sus jugadores para conseguir la hazaña, trepar en la tabla de posiciones y meterse, por lo menos, al puesto del repechaje del proceso clasificatorio. En un momento se pensó que podrían contar con las bajas de Ben Brereton (lesión) y de Arturo Vidal (suspensión), pero finalmente ambos estuvieron dentro de la lista de convocados. No obstante, el delantero del Blackburn Rovers habría realizado entrenamientos leves por una molestia en el tobillo. De todas maneras, lo tendrían al tanto para ver si logra jugar algunos minutos.

El partido entre los seleccionados de Chile y Brasil será el más atractivo de la jornada eliminatoria al Mundial FIFA de Qatar 2022 que la Conmebol anunció para el próximo 2 de septiembre. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

“(Ben Brereton) llegó ayer (lunes 21) e hizo un entrenamiento distinto al del resto. No tenemos descartado a Ben, pero en los próximos días tendremos una decisión más fiable”, comentó el DT Lasarte con respecto a la situación del futbolista de 22 años.

El futbolista que no podrá estar ante los brasileños sería Erick Pulgar. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales se dio a conocer que el mediocampista dio positivo a las últimas pruebas de COVID-19. El volante que milita en Galatasaray reaparecería en el último duelo ante Uruguay.

A QUÉ HORA JUEGAN CHILE VS BRASIL

El partido romperá fuegos a las 6:30 p.m. (HORA PERUANA), pero si estás en otros países, consulta el horario a continuación

Bolivia: 7:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

España: 12:30 a.m. (del viernes 25)

México: 5:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m.

CÓMO Y DÓNDE VER CHILE VS. BRASIL

El Chile vs. Brasil se podrá ver en distintas partes de Latinoamérica y Europa. En ese sentido, los canales en donde tendrás la posibilidad de disfrutarlo son los siguientes:

Perú: Movistar Play

- Bolivia: Tigo Sports APP

- Brasil: Globo Play

- Chile: TNT Sports Go

- Colombia: El Caracol Play

- Ecuador: Canal del Fútbol

- España: #Vamos - Movistar Plus+ Lite

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: Tigo Sports APP

- Uruguay: Canal 4, Ten TV, Teledoce

- Estados Unidos: Futbo Sports Network

CANALES PARA VER CHILE VS. BRASIL

Perú: Movistar Plus

Bolivia: Tigo Sports2 Bolivia

Brasil: SporTV, Canais Globo, Now Net de Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports Go

Colombia: Caracol Play

Ecuador: Canal del Fútbol

España: #Vamos

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV+

Estados Unidos: Futbol Sports Network

ALINEACIONES PROBABLES: CHILE VS. BRASIL

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Gabriel Suazo; Enzo Roco, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Junior y Neymar. DT: Tite

ESTADÍSTICAS: CHILE VS. BRASIL

Chile tiene la urgencia de sumar tres puntos para seguir con vida. ¿Cómo le fue a la ‘Roja’ en condición de visitante en estas clasificatorias? Solo ganó en dos ocasiones. Superó por la mínima diferencia a Paraguay y ganó 3-2 a Bolivia. Después consiguió dos empates con Argentina y Ecuador.

¿Brasil perdió de local? No, es más ninguna selección logró empatarle. Su resultado más abultado en casa fue ante Bolivia. En aquella ocasión goleó 5-0 al elenco altiplánico con doblete de Firmino, un tanto de Marquinhos y Coutinho y un autogol de José María Carrasco.

En la historia de las Eliminatorias, Chile nunca le ha podido ganar en condición de visitante a Brasil, ni siquiera pudo sumar un punto en tierras ‘cariocas’. La ‘Verde-amarela’ suma un total de seis victorias.

ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS: CHILE VS. BRASIL

Chile 0-1 Brasil (Eliminatorias Qatar 2022)

Chile 0-1 Brasil (Copa América Brasil 2021)

Chile 0-3 Brasil (Eliminatorias Rusia 2018)

Chile 2-0 Brasil (Eliminatorias Rusia 2018)

Chile 0-1 Brasil (Amistoso Internacional)

TABLA DE POSICIONES

1° Brasil | 39 | (+27)

2° Argentina | 35 | (+16)

3° Ecuador | 25 | (+10)

4° Uruguay | 22 | (-3)

5° Perú | 21 | (-4)

6° Chile | 19 | (-1)

7° Colombia | 17 | (-3)

8° Bolivia | 15 | (-12)

9° Paraguay | 13 | (-14)

10° Venezuela | 10 | (-16)

CÓMO LLEGA CHILE AL PARTIDO CONTRA BRASIL

La selección dirigida por el uruguayo Martín Lasarte no arrancó bien la fecha doble pasada. Perdió 2-1 en casa con Argentina en la altura de Calama. No obstante, la victoria en La Paz lo volvió a meter a la pelea por un cupo a la siguiente Copa del Mundo. Actualmente tiene 19 puntos a dos de la zona de repechaje, en la cual se encuentra Perú y a tres de clasificación directa, donde está Uruguay.

SEGUIR LEYENDO