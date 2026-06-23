Congresista Lady Camones no sabe por qué Balcázar la invitó a gira con el Papa León XIV, pero asegura que costeó todo su viaje

La congresista declaró que pagó sus pasajes, viáticos y estadía, negando haber recibido fondos del Ejecutivo o Legislativo

La congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso) admitió este martes que desconoce los motivos por los que el presidente interino José María Balcázar la incluyó en la comitiva que viajó al Vaticano para una audiencia con el Papa León XIV.

No obstante, en declaraciones a los medios en los exteriores del Parlamento, explicó que cubrió todos los gastos de su viaje con fondos propios y calificó como “falso” que haya recibido dinero del Ejecutivo o del Legislativo.

“Yo he costeado todos mis pasajes, mis viáticos, toda mi estadía con mis recursos propios”, afirmó al precisar que no accedió a la audiencia privada entre el Papa y el mandatario.

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“No ingresé a la audiencia con el Papa, el único que ingresó fue el presidente. Nosotros participamos en la segunda parte de la visita, que fue protocolar. Mi presencia responde a una invitación que hizo el presidente”, declaró.

Camones señaló que no sabe los motivos por los cuales el presidente interino José María Balcázar la invitó, y explicó que esa decisión corresponde al propio mandatario

Al ser consultada sobre el motivo de la convocatoria, la legisladora señaló que esa pregunta corresponde al jefe de Estado. “Me llamó a una reunión, me propuso y yo acepté”, expresó, y agregó que desconoce si otros integrantes del Parlamento recibieron invitaciones similares o formaron parte de la delegación.

“Vamos en una comitiva representando al Gobierno peruano para hacerle la invitación al Papa para la visita que estaría realizándose en el Perú en el mes de noviembre”, manifestó.

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El viaje al Vaticano recibió cuestionamientos por la presencia de las hijas del presidente, Tania y Ana Balcázar, y de la primera dama, Blanca Nelly Quiroz, lo que elevó a 13 el número de integrantes en la delegación oficial.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, la esposa de Balcázar acudió a inicios de mes al Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse con el subdirector de Privilegios e Inmunidades y coordinar aspectos logísticos de la visita a la Santa Sede.

La presencia de las hijas y la esposa de Balcázar, quienes participaron en la coordinación y logística, amplió la delegación a 13 personas, superando lo habitual según el protocolo

El dominical indicó que esta reunión se realizó el 2 de junio y que la primera dama participó directamente en la organización del viaje, que sumó una comitiva mayor a la establecida por el protocolo habitual para encuentros de jefes de Estado.

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La Dirección de Privilegios e Inmunidades, dependiente de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, tiene a su cargo la gestión de pasaportes y visas diplomáticas, entre otras responsabilidades.

Ricardo Pinedo, exsecretario de Palacio de Gobierno, opinó sobre la cantidad de acompañantes y consideró innecesario llevar a cinco personas de seguridad.

“He coordinado viajes presidenciales al Vaticano y obviamente el presidente viajaba solo, ¿sabe por qué? Porque el Estado Vaticano y el Gobierno de Italia asumen la seguridad del presidente, ponen los carros y si usted ve en los videos, es personal de seguridad italiana la que está acompañando al presidente. Es innecesario”, relató.

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Sobre la inclusión de familiares en la comitiva, Pinedo sostuvo que habría que revisar los gastos que implica sumar a estas personas. “Mire lo que hace la informalidad. (...) ¿Es una fiesta infantil, un quinceañero? Eso me llama la atención. Eso lo decide el presidente, lamentablemente”, concluyó.