Roberto Sánchez tras desconocer el balotaje: “Keiko Fujimori ya está gobernando. No le tengo miedo”

Roberto Sánchez afirmó que Keiko Fujimori ejerce influencia sobre el gobierno y el Congreso y anunció que no reconocerá su virtual triunfo en el balotaje

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó este martes que su contrincante en el balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ya tiene influencia sobre el actual gobierno y el Congreso, al insistir en que no reconocerá su virtual triunfo.

“Ella ya está gobernando. Yo siempre he sostenido que este es el gobierno parlamentario de la ‘señora K’. Estas leyes proimpunidad y toda esta situación realmente es una vergüenza”, declaró a los periodistas que lo abordaron tras señalar que no aceptará los resultados del balotaje.

El aspirante sostuvo que, pese a la invitación al diálogo realizada semanas atrás por su rival política, no hay una verdadera disposición para negociar y las condiciones para un diálogo transparente no están garantizadas.

PUBLICIDAD

“Ella me invitó hace un tramo a decir conversemos y yo le dije que ya, y le propuse un recuento, pero no sé a qué tiene miedo. No le tengo miedo yo”, expresó.

El candidato de Juntos por el Perú denunció leyes “proimpunidad” y calificó la situación política como una vergüenza

Sánchez ha solicitado anular la votación de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta como una salida que le permitiría ganar la elección, cuando los resultados oficiales se acercan a confirmar la victoria de Fujimori.

En una rueda de prensa, aseguró que el proceso del pasado 7 de junio fue “gravemente afectado” por los cambios solicitados por la Cancillería a los organismos electorales para que las actas de votación sean remitidas al país en forma física y prescindir de su digitalización, como lo fue en la primera vuelta de abril.

PUBLICIDAD

Esta solicitud se le realizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando el escrutinio se encuentra al 99,71 % y la lideresa de Fuerza Popular tiene el 50,11 % de votos frente al 49,88 % que él registra, con una diferencia entre ambos de 40.600 votos.

Sin embargo, los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los votos válidos con 40.793 sufragios más que Fujimori, que registra el 49,88 %.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, apuntó.

PUBLICIDAD

Sánchez y su partido denunciaron al canciller Carlos Pareja por supuestos delitos electorales y advirtieron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales si no se resuelven sus reclamos

“Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales. Apelaremos a la vigencia de nuestros derechos también en lo supranacional, del sistema interamericano, de los derechos políticos, los derechos humanos”, continuó.

El JNE sólo tiene pendiente por resolver 43 apelaciones de actas de votación impugnadas, además de 23 audiencias de recuento de votos para terminar con el cómputo de la elección en segunda vuelta.

El candidato que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) considera «una grave irregularidad» que para esta segunda vuelta se dejase de transmitir de manera digital los resultados de 119 oficinas consulares en el exterior, lo que obligó a esperar a que las actas llegasen a Lima para ser escrutadas.

PUBLICIDAD

Según Sánchez, el traslado de las actas se hizo sin la debida cadena de custodia, algo de lo que culpa al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, a quien su partido Juntos por el Perú denunció por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.