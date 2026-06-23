El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

El Gran Combo anuncia segundo concierto en el Gran Teatro Nacional luego de conseguir sold out

El Gran Combo de Puerto Rico volvió a confirmar su poder de convocatoria en el Perú. Tras agotar localidades en su primera función del 18 de septiembre, la legendaria orquesta salsera anunció una segunda presentación en Lima en el Gran Teatro Nacional, una nueva oportunidad para los fanáticos que se quedaron sin entradas para uno de los conciertos más esperados del año.

La apertura de esta función respondió a la alta demanda registrada desde el anuncio inicial. Por la ocupación del recinto y la disponibilidad de agenda, la producción optó por sumar una nueva presentación en la misma fecha como alternativa para ampliar el aforo sin cambiar de escenario.

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Un nuevo sold out y una respuesta directa a la demanda

La dinámica se repite cada vez que El Gran Combo vuelve al país: expectativa alta, entradas que se mueven rápido y un público que convierte el regreso en un evento de calendario.

La confirmación del sold out volvió a colocar a “La Universidad de la Salsa” en la conversación de los salseros, con una respuesta que se tradujo en la apertura de un nuevo show.

Con más de seis décadas de trayectoria, la agrupación sostiene una vigencia que se refleja en la asistencia de distintas generaciones. Esta segunda función opera, además, como termómetro del vínculo que la orquesta mantiene con Lima: un público fiel que reacciona con rapidez a cada anuncio y que convierte cada presentación en una cita masiva.

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El Gran Combo anuncia segundo concierto en el Gran Teatro Nacional luego de conseguir sold out

Fecha y horario: cuándo será la segunda función

La nueva presentación se realizará el mismo viernes 18 de septiembre a las 8:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional. Cabe resaltar que la primera presentación será el 18 de septiembre a las 6:00 pm.

Las entradas para el segundo show ya están disponibles a través de Teleticket.

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional

Precios de entradas: zonas y tarifas

Las entradas para el concierto de El Gran Combo en Lima estarán disponibles a partir de hoy desde las 5:00 p. m. a través de Teleticket.

Precio full

Platea preferencial: S/588.00

Platea baja: S/569.00

Platea alta: S/518.00

Platea lateral: S/498.00

Palco platea: S/498.00

Piso 2: S/398.00

Piso 2 lateral: S/378.00

Piso 2 palco: S/348.00

Piso 3: S/298.00

Piso 3 lateral: S/281.00

Piso 3 palco 1 y 2: S/260.00

Piso 4: S/199.00

Piso 4 lateral: S/199.00

El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional y los precios de sus entradas para su concierto. TK

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket es completamente digital. Los pasos a seguir facilitan la compra y aseguran la transparencia del acceso:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe. Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets. Buscar el evento de El Gran Combo de Puerto Rico mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Los organizadores recomiendan no actualizar la página para evitar perder la posición asignada. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago, ingresando los datos de la tarjeta. Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.

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Salsa en formato teatro: el valor del Gran Teatro Nacional para este show

El Gran Combo de Puerto Rico llegará al Gran Teatro Nacional de Lima para un concierto que traslada la salsa a un formato poco habitual para el género, pero especialmente favorable para apreciarlo. “La Universidad de la Salsa” se presentará en uno de los recintos culturales más importantes del país, con un montaje pensado para escuchar con claridad la arquitectura sonora de la orquesta: metales, percusión y coros en primer plano, sin perder potencia.

El show plantea un recorrido por más de seis décadas de trayectoria, con un repertorio que incluye clásicos como “Trampolín”, “Me Liberé” y “Aguacero”. Aunque el espacio invita a una experiencia más contenida, el pulso característico del grupo mantiene su sello: una noche de salsa en vivo con la energía que define a la orquesta y el valor agregado de un escenario diseñado para la escucha detallada.

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El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional: precios y cómo comprar las entradas para su concierto.