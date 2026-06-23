Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Mallorca. Crédito: Imagen Composición Infobae

Ignacio Buse continúa dando pasos firmes en una superficie que hasta hace poco representaba toda una incógnita en su carrera. El peruano, actual número 34 del ranking ATP, logró un triunfo de enorme valor en su debut en el ATP 250 de Mallorca al superar al griego Stéfanos Tsitsipás, ex número tres del mundo y doble finalista de Grand Slam, confirmando así su rápida adaptación al césped en la antesala de Wimbledon. Ahora, el siguiente reto para ‘Nacho’ en el Mallorca Country Club será buscar un lugar en los cuartos de final frente al checo Vít Kopřiva, actual número 68 del mundo y un rival con amplia experiencia en el circuito profesional.

El encuentro entre Buse y Kopřiva corresponde a los octavos de final del ATP 250 de Mallorca y se disputará este miércoles. El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con un representante de Estados Unidos: Ethan Quinn (63°) o Murphy Cassone, quien ingresó al cuadro principal como ‘lucky loser’.

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Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido

El encuentro entre Ignacio Buse y Vít Kopřiva se disputará este miércoles 24 de junio en la pista principal del Mallorca Country Club, en España. El tenista peruano saltará a la cancha aproximadamente a las 05:30horas de Perú, aunque el horario podría variar dependiendo de la duración del partido previo en la programación del torneo.

Ignacio Buse señaló que le encanta el césped como superficie y que se está adaptando a ella. Crédito: ATP.

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de Disney+, plataforma que posee los derechos de los torneos ATP en la Perú y gran parte de Sudamérica. Asimismo, el duelo también podrá seguirse a través de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que ofrece cobertura en vivo de todos los encuentros del calendario profesional. En paralelo, Infobae Perú informará el resultado del partido y todos los detalles de la participación de ‘Nacho’ en el torneo español.

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La adaptación de Ignacio Buse en césped

Los resultados obtenidos por Ignacio Buse en las últimas semanas reflejan una evolución muy positiva en una superficie históricamente compleja para los tenistas sudamericanos. En lo que constituye su primera gira completa sobre césped, el peruano ya ha conseguido sus dos primeras victorias oficiales en esta clase de pistas, un mérito significativo considerando las dificultades que suele presentar la transición desde la arcilla.

La primera de ellas llegó en la ronda inicial del ATP 500 de Queen’s, donde derrotó al estadounidense Marcos Giron en un partido que marcó un punto de inflexión en su proceso de adaptación. Más allá de la victoria, el encuentro permitió observar mejoras en aspectos fundamentales para competir sobre hierba, como la agresividad en la devolución, la rapidez de desplazamientos y la capacidad para acortar los puntos.

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Ignacio Buse se impone 3-0 en el segundo set casi sin resistencia del griego Tsitsipas. Disney

Ahora, en Mallorca, Buse ha sumado un triunfo incluso más resonante al imponerse a Tsitsipás, un jugador con experiencia en las rondas decisivas de los grandes torneos. El resultado confirma que el trabajo realizado junto a su equipo técnico está dando resultados concretos y que la adaptación al césped avanza a un ritmo superior al esperado.

No es un detalle menor. La hierba suele ser una superficie esquiva para los tenistas sudamericanos debido a la escasa cantidad de torneos disponibles durante la formación y a las diferencias tácticas que exige respecto a la arcilla. Sin embargo, Buse viene demostrando que puede desenvolverse con solvencia en estas condiciones y llegar en óptimas sensaciones a Wimbledon, torneo en el que participará como uno de los cabezas de serie.

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Las características de Vít Kopřiva

El próximo obstáculo del peruano será Vít Kopřiva, un jugador que llega a los octavos de final tras vencer al bosnio Damir Džumhur en su estreno en Mallorca. El checo intentará aprovechar la oportunidad para recuperar confianza en una temporada que no ha tenido los resultados más destacados en las últimas semanas.

El checo Vit Kopriva durante el ATP 500 de Halle, donde quedó eliminado en primera ronda a manos de Alexander Zverev. Crédito: REUTERS/Leon Kuegeler

Antes de aterrizar en la isla española, Kopřiva disputó el ATP 500 de Queen’s, donde quedó eliminado en la primera ronda. Asimismo, en Roland Garros no pudo superar la segunda ronda, por lo que busca reencontrarse con su mejor versión en este tramo de la temporada.

A pesar de ello, se trata de un adversario de cuidado. Con varios años de experiencia en el circuito ATP y Challenger, el checo posee un tenis sólido desde el fondo de la cancha, buena capacidad para sostener intercambios largos y una notable consistencia en momentos de presión. Además, conoce perfectamente las exigencias del calendario profesional y cuenta con el oficio necesario para complicar a cualquier rival.

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