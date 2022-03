Perú vs Uruguay EN VIVO: minuto a minuto y previa desde Montevideo

Selección peruana realizó su primer entrenamiento en Montevideo previo al partido ante Uruguay

Faltan menos de 20 horas para que Perú salte a la cancha del Centenario de Montevideo y enfrente a Uruguay en el partido que podría definir la clasificación directa de la bicolor al Mundial Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca arribó ayer martes a suelo charrúa y fue recibido por decenas de hinchas que los alentaron a viva voz y realizaron banderazo al ritmo de la canción ‘El Cervecero’.

Perú se concentra en el hotel Hilton Garden Inn, ubicado a pocos minutos del centro de Montevideo, y cuenta con todas las comodidades que el equipo de Ricardo Gareca necesita durante su estadía.

Ayer, a su llegada al hotel, el equipo técnico y organizador de la selección peruana tenían reservado una parte del comedor para que los seleccionados cenen con tranquilidad y descansen temprano.

Perú jugará ante Uruguay “como si fuera una final”, pues ambos necesitan del triunfo que los deje con un pie y medio dentro del Mundial de Qatar.

La Celeste ostenta en su haber un historial con amplio favoritismo frente a Perú en el Centenario. De los 25 partidos que jugó como local ante los incaicos desde 1930, ganó 16, empató siete y apenas fue derrotada en dos ocasiones (por eliminatorias en 1981 y 2004), según estadísticas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Pero nada está dicho para la siempre combativa blanquirroja, cuyos jugadores se han mostrado confiados en repetir la histórica clasificación que consiguieron para Rusia-2018 luego de 36 años de ausencias en los mundiales.

“Ya hicimos historia en otros países en donde no habíamos ganado, lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”, dijo Miguel Araújo, antes de afirmar que tanto este partido como el próximo ante Paraguay serán “finales”.

MINUTO A MINUTO

Conmebol destaca garra peruana y uruguaya

El organismo del fútbol sudamericano publicó esta imagen destacando a Luis Advíncula y el ‘Cebolla’ Rodríguez.

Conmebol destaca garra de Perú y Uruguay

El equipo que probó Gareca

El entrenador argentino entrenó con este once: Pedro Gallese; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Un solo cambio en comparación con la oncena de ayer: Zambrano por Christian Ramos.

Hincha israelita casi termina en la comisaría

El popular hincha israelita de la Blanquirroja no sabía como llegar a su hotel en plena madrugada de Montevideo y casi acaba en la comisaría, pero fue salvado por la prensa. Contó que estaba contento con la llegada de la selección, luego de festejar su celular se le apaga y ahí tenía la dirección del hotel. Se puso a caminar y fue apoyado por un grupo de periodistas que le pagaron un taxi que lo llevó a otra zona alejándolo más de su hospedaje.

“Yo me quería bajar y el taxista me dijo que no podía dejarme ahí. ‘Te voy a llevar a la comisaría’, me dijo. Yo estaba molesto porque no quería cargar mi celular y me regresó donde Rubina (periodista de América Tv)”, dijo el hincha israelita.

Hincha israelita casi termina preso luego de perderse en Montevideo | VIDEO: América Tv

Hincha ‘cogoteado’

Antes de partir a su primer entrenamiento en Montevideo, un hincha peruano trató de acercarse a la selección peruana para conseguir un autógrafo de Christian Cueva, pero fue retenido violentamente por el personal de seguridad.

Cueva salía del hotel para subir al bus cuando el fanático burló la primera barrera de seguridad y cuando estaba a punto de conseguir su objetivo fue tomado del cuello por un sujeto y lo echó del lugar

El fanático ‘blanquirrojo’ nació en Lima, pero vive hace tres años en Montevideo e intentó conseguir las firmas de los seleccionados en su salida al último entrenamiento antes del vital compromiso por Eliminatorias.

Peruanos en capilla:

Para este partido ante Uruguay, son varios los jugadores de la selección peruana que se encuentran en capilla. Pedro Gallese es uno de ellos y está a una amarilla de quedar fuera del duelo ante Uruguay. Zambrano y Callens también podrían tener el mismo destino si el árbitro les saca este jueves la amarilla.

A esta lista de condicionados se suman: Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christofer Gonzáles y Wilder Cartagena.

Hinchada y ‘El Cervecero’

La canción ícono de Cueva y Lapadula también se escuchó en Montevideo, donde decenas de hinchas entonaron ‘El Cervecero’ en los exteriores del hotel de concentración de la selección peruana.

Los fanáticos armaron la fiesta y luego que los seleccionados ingresaron al hotel comenzaron a cantar el popular tema.

La selección peruana ya se encuentra instalada en el hotel Hilton Garden Inn y este jueves jugará ante los ‘charrúas’ la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Hincha postergó su boda por la bicolor

Un hincha de la selección peruana reveló que postergó su boda y tuvo que vender el anillo que le iba a entregar a su novia a fin de poder viajar a Montevideo, en Uruguay, para alentar a la blanquirroja en el penúltimo partido que disputarán por las Eliminatorias Qatar 2022. “le dije que mejor hay que posponerlo, que me había salido un trabajo en la mina y hoy se enteró que estoy en Uruguay”.