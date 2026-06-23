Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

Trabajos de Universitario al mando de Héctor Cúper de cara al torneo Clausura de la Liga 1. Youtube

El plantel de Universitario de Deportes continúa su preparación en las instalaciones de Campo Mar, con el objetivo declarado de luchar por el Torneo Clausura 2026 y alcanzar el anhelado tetracampeonato nacional. Bajo la conducción de Héctor Cúper, el equipo intensifica los entrenamientos, combinando exigencia física y trabajo táctico, en un ambiente donde las definiciones sobre el once titular empiezan a tomar forma.

Durante la segunda semana de entrenamientos, la dinámica del grupo evolucionó del trabajo físico puro al protagonismo del balón. Según el periodista deportivo Horacio Zimmermann, este proceso ha permitido que el técnico argentino observe en profundidad a sus dirigidos y empiece a delinear a sus preferidos para la titularidad. “En estas dos semanas, ya hay una manifestación, y lo saben los jugadores, de que Cúper va a jugar con cuatro (defensas)”, explicó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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En este contexto, dos futbolistas han logrado captar especialmente la atención del entrenador: Aldo Corzo y José Rivera. El primero, como lateral derecho, y el segundo, como una de las principales opciones en el ataque, se perfilan como piezas fundamentales en la estructura táctica que planea el argentino para la disputa del Clausura. “Dos jugadores que a Héctor Cúper le gustan mucho para ser titulares: Corzo de lateral derecho y el ‘Tunche’ Rivera para ser uno de los dos puntas”, detalló.

Aldo Corzo y José Rivera han impresionado a Héctor Cúper para ser titulares en Universitario. - créditos: Universitario

La consideración de ambos jugadores para la titularidad responde tanto a sus condiciones técnicas como al esquema elegido por el cuerpo técnico. Héctor Cúper optó por un sistema 4-4-2, en el que el ‘Tunche’, compartiría la ofensiva con Alex Valera o Gianluca Lapadula. Según Zimmermann, el hecho de que Rivera sea el único delantero derecho entre las principales alternativas ofensivas —Valera, Lapadula y Edison Flores son zurdos— le otorga ventaja táctica, permitiéndole generar diagonales hacia la derecha y ofrecer variantes en el ataque ‘crema’.

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Universitario sobre la continuidad de José Rivera

El futuro de José Rivera en Universitario fue tema de especulaciones durante el receso, especialmente tras circular versiones sobre el interés de clubes como Alianza Lima y Sporting Cristal. Además, un episodio ocurrido en la fecha 15 del Torneo Apertura, relacionado con el uso de la camiseta de la ‘U’, generó dudas sobre su continuidad en el club.

Ante esos rumores, la entidad ‘merengue’ emitió un comunicado oficial para despejar cualquier incertidumbre. “Frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre el futuro de José Rivera en el club, confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura”, expresó la institución.

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La 'Foquita' llenó de halagos al delantero de Universitario y no dudó en poner su nombre como posible refuerzo del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Enfocados)

El club de Ate también aclaró que la situación polémica vivida en el torneo anterior fue tratada internamente y ya ha quedado superada. “Como ya lo señaló la administración en su momento, lo ocurrido en la fecha 15 del Torneo Apertura, fue abordado internamente y quedó superado. El jugador sostuvo conversaciones con el plantel, el cuerpo técnico y el club, ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo del equipo”, señala el comunicado.

La directiva enfatizó que el enfoque actual está puesto en los desafíos deportivos que se avecinan y en el aporte de Rivera al grupo. “Hoy, todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre. Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo”, concluyó la institución.

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La confirmación de la continuidad del ‘Tunche’ Rivera despeja las dudas y fortalece la estructura ofensiva de Universitario. El atacante asume el reto de responder a la confianza del cuerpo técnico y de los directivos, con la mira puesta en ser protagonista durante el Torneo Clausura 2026.