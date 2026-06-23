Arturo Álvarez se queda con '¡Ya, y!' y el pódcast de Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera cambia de nombre

Arturo Álvarez confirmó que conservó los derechos de autor del nombre del pódcast "Ya, ¿y?" tras la disputa con Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera.

El artista Arturo Álvarez confirmó que conservó los derechos de autor del nombre ‘¡Ya, y!’, luego de que el pódcast de Diego Chávarri, Cristian Martínez “Cri Cri” y Gabriela Herrera adoptara la misma denominación para su espacio digital, lo que derivó en una disputa que se resolvió mediante conversaciones entre las partes y obligó al trío a cambiar el nombre de su programa.

La controversia se hizo pública cuando el tiktoker Ric La Torre alertó a sus seguidores, días antes del estreno del pódcast de los exintegrantes de ‘La Granja VIP Perú’, que el nombre “Ya, ¿y?” ya estaba siendo utilizado por un programa previo.

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“Acusan al pódcast de Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri de copiones, de robarse el nombre de otro pódcast. ¿De quién? De Arturo Álvarez”, señaló La Torre, quien también indicó que el equipo del programa de Álvarez ya había activado su área legal ante la situación.

Álvarez confirmó el desenlace en declaraciones recogidas por Trome: "El nombre nos pertenece y está registrado. Nuestro nombre es original, no somos una copia“, afirmó el artista. También precisó que la situación se resolvió sin mayores fricciones: “Se conversó y todo bien, sé que hicieron los cambios respectivos y le cambiaron de nombre. Yo sigo junto a mi sobrina Cindy Álvarez y César Chanduvi“, agregó.

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El pódcast de Arturo Álvarez, Cindy Álvarez y César Chanduvi fue lanzado en mayo de 2026, un mes antes del estreno del programa de los exintegrantes de La Granja VIP Perú.

Dos pódcasts con el mismo nombre y audiencias muy distintas

El pódcast de Arturo Álvarez con el nombre “¡Ya, Y...!” vio la luz en mayo de 2026, apenas un mes antes de que el trío de exgranjeros lanzara su propio espacio con la misma denominación. Al momento de la polémica, el programa de Álvarez contaba con 45 seguidores en Instagram, mientras que el de Diego Chávarri, Cristian Martínez y Gabriela Herrera acumulaba cerca de 6000 seguidores, impulsados por la exposición mediática que los tres arrastraban tras su paso por el reality de Panamericana TV.

El equipo de Álvarez había publicado una imagen con la frase “Podrás copiar las ideas, pero nunca el talento” en su cuenta de TikTok, donde tienen cerca de 800 seguidores, en alusión directa a la situación que estaba ocurriendo. Esa publicación circuló en redes sociales antes de que se llegara al acuerdo entre las partes.

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Surge una fuerte controversia en el mundo del entretenimiento. El nuevo podcast de Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Cri Cri fue acusado de haber copiado el nombre del programa ya existente de Arturo Álvarez. Video: TikTok @riclatorrez

El pódcast del trío y el contexto que lo motivó

El espacio digital de Chávarri, Martínez y Herrera fue lanzado el 18 de junio de 2026 con el lema “Mucho se ha dicho... Pero cada historia tiene dos versiones. Y ellos lo cuentan todo”, como respuesta a las múltiples polémicas que los rodearon tras el final de ‘La Granja VIP’.

El programa se emite los martes, jueves y sábados a las 6 p.m., y en sus primeras ediciones los conductores abordaron los principales temas que los involucraron: el presunto romance entre Chávarri y Herrera, la situación con Thalía Bentín y las acusaciones contra Martínez por parte de Marietha Chumpitaz.

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El equipo del pódcast "¡Ya, y...!" emite un comunicado público exigiendo a la producción del pódcast de Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera, el cambio de nombre por el uso indebido de su marca.

Cri Cri, cuyo nombre real es Cristian Martínez Guadalupe, también tiene en marcha un proyecto musical paralelo: el lanzamiento de un videoclip con su orquesta ‘La Caliente’, con un cover del tema ‘Mi Libertad’ de Frankie Ruiz, en alusión a los casi 11 meses que pasó en prisión.

Las grabaciones se realizaron en los distritos de La Victoria y Villa El Salvador, y el video incluye la participación de su madre, quien lo acompañó durante ese período. El videoclip está programado para salir a finales de noviembre.

Tras el acuerdo con Álvarez, el pódcast del trío opera bajo un nombre modificado, aunque ninguna de las partes ha precisado públicamente cuál es la nueva denominación adoptada.

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