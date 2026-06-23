Transparencia responde a Roberto Sánchez y rechaza denuncias de fraude electoral: “Respeten las reglas del proceso”

La asociación civil Transparencia emitió un nuevo pronunciamiento sobre el proceso electoral del 7 de junio y rechazó de manera categórica los discursos que buscan deslegitimar los resultados de la segunda vuelta presidencial. La organización aseguró que, tras desplegar una misión de observación en Perú y en más de diez ciudades del extranjero, no encontró ninguna situación que comprometa la integridad de la jornada de votación ni evidencias que respalden acusaciones de manipulación de los resultados.
El comunicado se conoce luego de que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmara que existe un supuesto "fraude en desarrollo" relacionado con los votos emitidos en oficinas consulares y anunciara que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si prospera el conteo oficial sin que se declare la nulidad solicitada por su agrupación. Frente a este escenario, Transparencia reiteró su llamado a respetar las reglas del proceso, las decisiones de las autoridades electorales y la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
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Transparencia asegura que no encontró irregularidades en la observación electoral
En un comunicado difundido este 23 de junio, Transparencia recordó que su misión de observación electoral estuvo presente durante la jornada del 7 de junio y abarcó no solo el territorio nacional, sino también once ciudades del exterior: Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark.
Según la organización, el trabajo realizado permitió recoger información de las actas electorales en cada uno de esos puntos, las cuales fueron contrastadas posteriormente con los resultados oficiales difundidos por las autoridades competentes.
“Transparencia reitera que, a partir de la observación electoral desplegada el 7 de junio, que incluyó más de diez ciudades en el extranjero, no encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral. Asimismo, recogió información de actas en cada una de estas ciudades, la cual ha sido contrastada con los resultados oficiales“, señala el documento.
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La asociación también manifestó su rechazo a las denuncias realizadas sin sustento.
"Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección“, indica el pronunciamiento.
Finalmente, recordó que el respeto a las instituciones forma parte del funcionamiento democrático.
"La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas“, concluye el comunicado emitido el 23 de junio de 2026.
El nuevo pronunciamiento llega tras las acusaciones de Roberto Sánchez
Horas antes del comunicado, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a cuestionar el desarrollo del proceso electoral y sostuvo que existe un supuesto "fraude en desarrollo" relacionado con el voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.
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Durante una conferencia de prensa, el postulante anunció que su agrupación presentó un pedido para anular los votos emitidos en 119 oficinas consulares y aseguró que una resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría alterado las condiciones de la elección.
La controversia gira en torno a la decisión adoptada por la ONPE, a solicitud de la Cancillería, de eliminar para la segunda vuelta la obligatoriedad del escaneo y la digitalización de las actas provenientes del exterior, procedimiento que sí se había aplicado en la primera vuelta debido a inconvenientes registrados en aquella jornada.
Sánchez sostuvo que ese cambio habría afectado la cadena de custodia de las actas y afirmó que, si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no declara la nulidad solicitada, su organización no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Además, convocó a una movilización nacional para el próximo sábado como medida de protesta.
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Sin embargo, la posición difundida este lunes por Transparencia mantiene la misma línea expresada pocos días después de la jornada electoral. El 9 de junio, al presentar su informe preliminar de observación, la organización ya había informado que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de manera "ordenada y sin mayores sobresaltos“.
En esa oportunidad, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara, señaló que hubo una amplia presencia de personeros de ambas organizaciones políticas en las mesas de votación y que los incidentes registrados fueron puntuales y resueltos oportunamente.
Asimismo, la entidad destacó la labor de la ONPE en el avance del cómputo electoral y pidió a las organizaciones políticas respetar los plazos establecidos para la presentación de nulidades, además de exhortar a la ciudadanía y a los actores políticos a esperar los resultados oficiales.
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