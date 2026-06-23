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Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026

El ‘Rusito’ acudió puntual a su primera práctica en EGB. Está en él demostrar su valía dentro de una configuración ya conformada y con la vitola de ganador del Torneo Apertura 2026

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Cristian Neira, en trabajos de campo en EGB. - Crédito: Alianza Lima
Cristian Neira, en trabajos de campo en EGB. - Crédito: Alianza Lima

Lo mejor que le pudo suceder a Cristian Neira fue hacerse un camino sostenido fuera de La Victoria. Después de un paso demasiado discreto, se rehizo en Cienciano y en Atlético Grau. En ambos planteles ganó mayor regularidad, dejó goles al igual que asistencias y ahora se prepara para una revancha en Alianza Lima.

El entrenador Pablo Guede dispuso su regreso a Matute, asegurando que es un futbolista que encaja en su ideario toda vez que podría ser una alternativa en ataque para desatascar algún enfrentamiento que se presente cerrado. Fue posible el operativo, además, porque el futbolista demostró una voluntad genuina de retornar.

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Cristian Neira ejercitándose con el resto de compañeros en EGB. - Crédito: Alianza Lima
Cristian Neira ejercitándose con el resto de compañeros en EGB. - Crédito: Alianza Lima

Una vez que se despidió, de una manera emotiva, del ‘patrimonio de Piura’, Neira apareció puntual en el complejo del EGB para dar inicio a su primer entrenamiento con el ganador del Apertura 2026. Sesión de gimnasio, trabajos de campo y prácticas con balón, todo bajo la atenta supervisión del comando técnico.

Tendrá, ahora, el ‘Rusito’ que demostrar que es un futbolista fiable y con recursos adicionales para aportarle a un Alianza Lima que quiere llegar lanzado a la reanudación de la Liga 1 2026. Por lo pronto, que no resulte extraño que sea una pieza de recambio, pero dependerá exclusivamente de su evolución si logra hacerse un hueco entre los titulares.

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Revancha

Cristian Neira siempre fue un objeto de deseo de Alianza Lima. El anhelo se transformó en una realidad después de que el futbolista se marchara, no sin polémica de por medio, de Unión Comercio con destino a Matute. Allí fue arropado por el grupo y considerado por Alejandro Restrepo, el entrenador de aquel entonces.

Al ‘Rusito’, sin embargo, le costó demasiado incorporarse dentro de una configuración con nombres superiores e importantes. Aun así, batalló con todo lo que tuvo a su alcance y participó en 14 partidos (12 de Liga 1 2024 / 2 de Copa Libertadores), dejando un tímido registro de un gol.

Cristian Neira ha demostrado no pesarle la camiseta blanquiazul. - Crédito: Alianza Lima
Cristian Neira sumó un gol en su primer capítulo con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Al analizar su pobre desenvolvimiento, el área deportiva de Alianza Lima optó por darle una salida provisional a Neira bajo la fórmula de una cesión, dado que mantenía un contrato de largo duración. Así las cosas, separó su camino de La Victoria para caer de pie en Cienciano y luego trasladarse al Atlético Grau.

Con una cuota pendiente y una presión adicional por haber fallado en su primera incursión, Cristian Neira ve su regreso a la entidad ‘blanquiazul’ como una nueva oportunidad para convencer a todos de que puede ser una pieza gravitante en la lucha por el título nacional.

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