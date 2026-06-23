Partido de Fujimori llama “antidemocrático” a Roberto Sánchez y afirma que él sabía de su derrota “desde hace una semana”

Fuerza Popular y su candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta, calificaron a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como “antidemocrático” por no reconocer el virtual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral

El partido Fuerza Popular, que lleva en carrera a la Presidencia a Keiko Fujimori, calificó este martes como “antidemocrático” a su oponente en el balotaje, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), al sostener que este último conocía su derrota en las elecciones desde “hace más de una semana”.

“Hoy día nos damos cuenta que (Sánchez) es totalmente antidemocrático”, declaró Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, tras conocer que su rival había anunciado que no reconocerá el eventual triunfo de Fujimori.

“Faltan 251 actas, que hacen casi 50.000 votos, que el señor Sánchez no va a tener el 100%, por lo cual evidentemente él ya sabe que perdió hace más de una semana, lo sabe”, añadió.

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Sánchez ha solicitado la anulación de la votación de los peruanos en el extranjero en la segunda vuelta, como una medida que le permitiría obtener la victoria, cuando los resultados oficiales se aproximan a confirmar el triunfo de la política.

Sánchez pidió anular la votación de peruanos en el exterior, argumentando que los cambios en el envío de actas afectaron el proceso. Sin estos votos, Sánchez pasaría a liderar el conteo

En una conferencia de prensa, aseguró que el proceso del 7 de junio resultó “gravemente afectado” por los cambios pedidos por la Cancillería a los organismos electorales para que las actas se remitan al país en formato físico y no digital, como ocurrió en la primera vuelta de abril.

Esta solicitud se dirigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando el escrutinio alcanza el 99,71 % y la candidata de Fuerza Popular cuenta con el 50,11 % de votos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia de 40.600 sufragios.

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No obstante, los porcentajes cambian si se excluyen los votos del exterior; en ese escenario, Sánchez obtiene el 50,11 % de los votos válidos, superando a Fujimori, quien alcanza el 49,88 %, con una diferencia de 40.793 votos.

En ese contexto, Galarreta cuestionó la actitud del aspirante respecto al conteo de votos y afirmó que la demora en la proclamación de resultados “le da más espacio a personas que, como él, lamentablemente” tienen posiciones antidemocráticas.

El dirigente subrayó que la demora prolonga la incertidumbre ciudanana y reiteró la necesidad de “hacer algunas mejoras en el sistema electoral, para que los resultados estén mucho más rápidos”.

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Con el 99,71% de las actas contabilizadas, la diferencia entre Fujimori y Sánchez es de aproximadamente 40.600 votos. Excluyendo el voto en el extranjero, Sánchez supera a Fujimori por una cantidad similar

Consultado sobre la estrategia parlamentaria de Fuerza Popular en caso de llegar al gobierno, Galarreta aseguró que buscarán diálogo con todas las bancadas. “Nosotros vamos a tender puentes a todos los grupos parlamentarios, obviamente en los temas que coinciden. Vamos a coincidir, en otros no vamos a coincidir y eso es la democracia”, sostuvo, al remarcar que “la democracia va más allá del señor Roberto Sánchez”.

El portavoz del fujimorismo también mencionó la conformación del gabinete ministerial, en un escenario donde todo indica que la candidata accederá a Palacio de Gobierno en su cuarto intento consecutivo.

“Todavía no estamos formando un gabinete. Lo que sí tenemos claro es la visión de un gabinete que tiene que ser amplio, que tiene que tratar de tener los mejores cuadros en cada materia y eso se verá, me imagino, de acá todavía más adelante”, expresó.

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Finalmente, Galarreta hizo un llamado a la calma y solicitó a la ciudadanía no dejarse influenciar por las declaraciones de su adversario, a quien definió como alguien que ya pasa por un “delirio”.