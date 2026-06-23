Rating del fin de semana: así quedaron ‘Edson pa qué más’, ‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’

El rating del fin de semana dejó una fotografía clara del prime time del sábado: ‘El Reventonazo de la Chola’ encabezó la tabla, mientras ‘Edson pa qué más’ registró el segundo lugar. Más atrás quedaron ‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’, con cifras que mostraron una brecha marcada frente a los dos primeros.

La jornada reflejó una competencia directa entre formatos de entretenimiento, humor y variedades, con públicos repartidos, pero con un líder que se despegó del resto.

Los números del sábado: así quedó la tabla

Estos fueron los resultados reportados para la noche del sábado:

El Reventonazo de la Chola: 9.9

Edson pa qué más: 8.0

JB Noticias: 3.3

Me caigo de risa: 2.8

La tabla ubicó a ‘El Reventonazo de la Chola’ como lo más visto del prime time con 9,9 puntos de rating. En el mismo comparativo, ‘Edson pa qué más’ se consolidó como el segundo programa más visto con 8,0 puntos, mientras que ‘JB Noticias’ marcó 3,3 y ‘Me caigo de risa’ cerró con 2,8.

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‘El Reventonazo de la Chola’ lideró con 9.9

El programa de variedades se mantuvo en la cima del prime time y volvió a marcar diferencia en la tabla del fin de semana. Con 9,9 puntos, fue el único espacio que rozó los dos dígitos y se posicionó por encima del resto de propuestas del horario nocturno.

Ernesto Pimental con su personaje de ‘La Chola Chabuca’ mantiene a su público cautivo y tuvo como invitados a Pamela Franco y le hice un pequeño homenaje a los padres que trabajan en su equipo de comedia.

El rating del sábado ubicó a ‘El Reventonazo’ en la cima y a ‘Edson pa qué más’ como escolta

‘Edson pa qué más’ se quedó con el segundo lugar y tuvo un momento viral

‘Edson pa qué más’ registró 8,0 puntos y sostuvo un segundo lugar competitivo frente al líder de la noche. En el programa, uno de los momentos que más circuló en redes ocurrió con la participación de las cantantes de Son Tentación.

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Durante una ronda de preguntas, Edson Dávila consultó a Paula Arias si le debía a alguien, en alusión a una polémica previa relacionada con Kate Candela, quien aseguró que le deben una indemnización por su salida de la orquesta.

La cantante reaccionó con sorpresa, se rió en vivo y se levantó de su asiento para intentar retirarse del set. “Ya me voy. Te pasas. No juegues con eso pues. Pero era otro estilo de pregunta pues”, dijo Paula Arias entre risas, mientras el conductor la detenía para que continúe en el programa.

El rating del sábado ubicó a ‘El Reventonazo’ en la cima y a ‘Edson pa qué más’ como escolta

‘JB Noticias’ marcó 3.3 con Diego Chávarri y Gabriela Herrera como invitados

‘JB Noticias’ registró 3,3 puntos en la medición. En esa edición, Diego Chávarri y Gabriela Herrera estuvieron como invitados de la sección ‘El valor de la verdura’, donde fueron sorprendidos con preguntas sobre un supuesto romance.

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El bloque buscó capitalizar el interés mediático alrededor de ambos y llevó el tema al terreno del humor y la dinámica de preguntas incómodas, una marca habitual del formato.

‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’ quedaron lejos en la tabla.

‘Me Caigo de Risa’ cerró con 2.8

En el mismo comparativo, ‘Me Caigo de Risa’ de Latina registró 2,8 puntos, ubicándose en el último lugar de esta tabla. La cifra confirma un escenario de competencia donde el liderazgo se concentró en dos propuestas, mientras que el resto quedó lejos en el marcador.

‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’ quedaron lejos en la tabla.