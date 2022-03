Paraguay vs Ecuador: Robert Morales sorprendió a todos y puso el primer gol para la ‘albirroja’ por Eliminatorias

El delantero juega para Cerro Porteño de su país natal.

Paraguay soprendió en los primeros minutos del partido y se puso arriba en el marcador sobre Ecuador en duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El encargado de poner el gol fue Robert Morales luego de un ataque ‘albirrojo’ que metió a tres jugadores dentro del área rival. Recordemos que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ya están eliminados, pero en la previo mencionaron que saldrán con todo.

La acción llegó a los ochos minutos de juego en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este. El delantero de Cerro Porteño recibió de Julio Enciso luego de una carambola muy cerca al área grande que terminó ganando el futbolista de Libertad. En primera le dio pase hacia su lado derecho y, tirándose para alcanzar disparar, Morales venció al portero Hernán Galíndez.

Minutos antes del gol, el futbolista que lleva siete partidos en la temproada con su club había salido sentido del campo de juego luego de un fuerte choque que tuvo con Piero Hincapié, central de la selección ecuatoriana. Ambos fueron a la disputa del balón, pero el ‘albirrojo’ llegó en desventaja y se llevó la peor parte, teniendo que ser asistido por el cuerpo médico.

Recordemos que Ecuador busca sellar su clasificación directa a Qatar 2022, mientras que Paraguay ya no tienen chances de asistir a la máxima fiesta del fútbol. El técnico argentino Guillermo Barros Schelotto confirmó que irán con todo en ambos partidos, este ante la ‘tricolor’ y la siguiente ante la selección peruana en Lima el próximo 29 de marzo.

Gol de Robert Morales: Paraguay 1-0 Ecuador.

PREVIA PARAGUAY VS ECUADOR

Paraguay vs Ecuador se jugará en simultáneo a la par del Perú vs Uruguay, Brasil vs Chile y Paraguay vs Ecuador. Los dirigidos por Gustavo Alfaro esperan sumar tres puntos que les asegure finalmente el pase al mundial de Qatar 2022, pero al frente tendrán a una ‘albirroja’ que ya aseguró que no se guardarán nada en esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

Claramente, esta es una de las mejores clasificatorias sudamericanas que ha jugado Ecuador en los últimos años. Con 25 puntos, la ‘Tricolor’ está solo por detrás de Brasil y Argentina y a poco de sellar su clasificación directa. Por otro lado, Paraguay no la pasó bien y en 16 partidos solo pudo sumar 13 puntos, quedando eliminada totalmente antes de esta fecha doble.

La ‘Tricolor’ está en el tercer puesto con 25 puntos y una victoria les asegurará la clasificación directa, mientras que un empate les asegura el puesto de repechaje. Viene de empatar dos veces en la última fecha doble ante Brasil de local y ante Perú de visita. Ambos partidos terminaron 1-1.

Ambas selecciones se han enfrentado en 39 oportunidades entre Copa América, amistosos y partidos por clasificatorias mundialistas, siendo la ‘albirroja’ la que tiene la ventaja con más victorias (21). Ecuador solo venció en 12 oportunidades, mientras que en otras seis empataron. La última vez que se enfrentaron terminó con victoria 2-0 para la ‘Tricolor’ con goles de Félix Torres y Michael Estrada, el pasado 02 de septiembre del 2021.

