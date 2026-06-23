Magaly Medina critica el set del programa de Edson Dávila y él responde: “Con un sol, pero líder en mi horario”

La conductora de espectáculos Magaly Medina dirigió una crítica al programa “Edson Pa qué más”, conducido por Edson Dávila y emitido en el horario estelar de los sábados por América TV. Durante su espacio, la periodista calificó de precario el set de televisión donde se desarrolla el proyecto del popular ‘Giselo’, generando un intercambio de declaraciones en el ámbito televisivo peruano.
Según describió América TV, Medina señaló que el escenario del programa parecía improvisado y poco elaborado. “Le clavaron algunas maderitas mal puestas de ahí que las recogieron de algún sitio”, expresó al referirse a los paneles que conforman el fondo del set.
La comunicadora también puso en duda la calidad de los implementos utilizados, sugiriendo que la producción habría recurrido a materiales reciclados de otros programas. En palabras de Medina: “Seguramente que se fueron al almacén y con todas las cosas sobrantes que encontraron le armaron ahí un set”.
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La periodista cuestionó el valor del escenario del espacio de Dávila en el prime time | TiKTok
En su intervención, la presentadora insistió en que el canal no habría destinado un presupuesto adecuado para el desarrollo del espacio. Para Magaly Medina, un conductor debe exigir respeto por su trabajo y su entorno profesional. “Una persona que sabe su oficio dice: ‘No pues, ¿cómo me vas a mandar a hacer un programa de los sábados, el estelar, con 4 soles de presupuesto?’ No puedes, porque una persona que se respeta y respeta su trabajo dice no me fastidies”, agregó.
Además, dejó entrever que la emisora priorizó otros proyectos y optó por Dávila debido a su disposición para aceptar el reto con escasos recursos. “Pero lo agarraron a él, como está hambriento de oportunidad vamos a darle su gran oportunidad. Este programa es bien barato”, cuestionó la periodista.
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Edson Dávila responde fuerte a palabras de Magaly Medina
Frente a las declaraciones difundidas, Edson Dávila respondió en la edición de “América Hoy” del 23 de junio. Durante el programa, su compañera Janet Barboza resaltó el desempeño del conductor en el prime time de los sábados, mientras que Rebeca Escribens mencionó los resultados positivos de audiencia alcanzados el último fin de semana.
En ese contexto, Dávila optó por responder a su estilo, utilizando la ironía y el humor para aludir a las críticas de Magaly Medina. “Gracias a Dios y con un sol. Como cuando empecé en mi casita. Ojo, líder en mi horario ah, por si acaso. Gracias, besitos”, declaró el conductor frente a cámaras, en clara referencia a los comentarios recibidos.
“Con un sol, pero líder en mi horario”, fue el contundente mensaje del conductor a la periodista de espectáculso | TikTok
La postura de Edson Dávila fue interpretada como una defensa a su esfuerzo y dedicación, señalando que más allá de los recursos disponibles, el programa cuenta con el respaldo del público y mantiene su liderazgo en el horario asignado. Según datos de América TV, el formato ha conseguido posicionarse como uno de los más vistos durante el prime time de los sábados.
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La controversia entre Magaly Medina y Edson Dávila pone en relieve el debate sobre la inversión que los canales destinan a sus distintas producciones y el valor que otorgan a sus figuras televisivas. Las declaraciones cruzadas continúan generando repercusión en el entorno mediático local y en las redes sociales, donde seguidores de ambos comunicadores han manifestado opiniones divididas sobre la situación.
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