Video del reclamo de Perú al árbitro por no cobrar gol que le habría dado el empate ante Uruguay

Perú terminó con la rabia y la desazón de un partido que pudo haber sido un empate justo, pero no fue así. La bicolor cayó 1-0 en medio de la polémica por un gol a su favor no cobrado.

Corrían los 92 minutos del encuentro cuando el uruguayo Rochet aparentemente atajó una pelota que lo hizo retroceder varios pasos, metiendo todo su cuerpo adentro del arco y con las manos sosteniendo el balón -o parte de él- afuera de la línea de gol.

Esta acción fue reclamada por los integrantes de la blanquirroja, pero que el árbitro ignoró y decidió que no era gol y correspondía saque de meta al arquero charrúa. A pesar de las protestas de los jugadores peruanos, el VAR no llamó al juez y todo siguió igual.

El pitazo final del árbitro brasileño Anderson Daronco no calmó los ánimos y el primero en acercarse a él fue Renato Tapia, quien le pidió explicaciones al juez, pero este lo ignoró.

Luego se acercaron Ormeño, Calcaterra, Trauco, Cueva, Zambrano, pero Daronco no dijo palabra alguna, mientras que el juez de línea trataba de explicar por qué no se cobró el gol.

Jugadores reclaman al árbitro al final de Perú vs. Uruguay | VIDEO: América Tv

Las imágenes al ras de la cancha de América TV mostró también el rostro de preocupación y molestia de nuestro seleccionados, pero nada podían hacer por remediar el resultado.

En una parte del video se observa al juez de línea señalando la línea que, al parecer, no pasó el balón y, por lo tanto, no se cobró el gol.

En otro momento, Christian Cueva se acerca con cierto temor al árbitro principal y tras él el resto de equipo, pero antes que se salga todo de control, Pedro Gallese y el resto del cuerpo técnico llegaron para alejar a los jugadores.

Ya en conferencia de prensa, Christian Cueva se aguantó los comentarios contra el árbitro Anderson Daronco. “Los árbitros siempre tratan de intimidar con una amarilla o roja... es difícil. Y por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. Yo no sé por qué. Nos incomodó la situación”, acusó Christian Cueva.

“Ya vimos la jugada, para nosotros es gol. Es complicado hablar de los árbitros, porque siempre estamos intimidados con la situación cuando tratan de callarnos”, volvió el futbolista sobre lo ocurrido en cancha ‘charrúa’.

Asimismo, Alexander Callens explotó ante esta polémica situación y la catalogó como un robo.

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”, comentó el defensa nacional en declaraciones al final del partido para el reportero Michael Succar, de Movistar Deportes. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el periodista insistió en que si ese era el único argumento del juez principal de este duelo. “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, añadió enfurecido.

