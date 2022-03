Ethel Pozo: ¿Por qué está en contra de los certámenes de belleza y qué dijo sobre el Miss Perú La Pre?

Ethel Pozo considera que a las niñas no se les debe exponer a concursos de belleza. (Foto: Captura)

Ethel Pozo no ha sido ajena a la reciente polémica que envuelve a la organización del Miss Perú La Pre luego de haber seleccionado a cuatro ganadoras de las cuales tres han sido denominadas como “las hijas de los famosos”.

Ante ello, la conductora de América Hoy no dudó en expresar su opinión y sorprendió a más de uno al revelar que ella está en desacuerdo con los certámenes de belleza, pues aseguró que a una menor de edad no hay que exponerla a este tipo de concursos.

“No estoy de acuerdo que a niñas se les exponga por quien es la más bonita, quién es la de mejor cuerpo, no estoy de acuerdo”, comenzó diciendo la presentadora causando asombro entre sus compañeros.

Asimismo, remarcó que la belleza exterior no lo es todo y que lo más importante se aprende estudiando y se cultiva dentro del corazón. Recordemos que las ganadoras fueron Gaela Barraza, Alondra Huarac, Kyara Villanella y Mía Loveday, siendo las tres primeras hijas de personajes conocidos en la farándula peruana.

“Lo que vale es lo que uno tiene por dentro y en el cerebro, y se cultiva estudiando (...) Yo siempre he creído que las mujeres valemos por los que tenemos aquí en el corazón y aquí en el cerebro, cultivado con los estudios, con los pilares”, manifestó.

En otro momento, expresó su respeto hacía las personas que sí miran y están involucrados con los concursos de belleza, sin embargo, continuó resaltando que no lograba entender por qué una niña tiene que desfilar en ‘shortcitos’.

“Yo estoy en desacuerdo con todos esos concursos, pero entiendo que hay gente que le gusta, lo que no entiendo es cómo a tan corta edad, cómo a los 14 años lanzo a alguien en shortcito, en desfiles, a mí no me gusta”, expresó en referencia a la presentación de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre que desfilaron en un conjunto de manga cero y pantalón corto.

Por otro lado, Janet Barboza aseguró que prefiere mantenerse al margen sobre el tema debido a que Alondra Huarac es la hermana menor de su hija Antonella y no quiere mostrar favoritismo.

“Ustedes saben que es una situación para mí que no es fácil, no voy a ser objetiva. Alondrita es la hermana de mi hija Antonella. Yo la conozco desde que nació, con mi hija se ven constantemente, se aman. Yo adoro a Alondra, lo que yo diga de ella seguro serán cosas buenas y hará que salga ventaja de las otras concursantes por eso yo prefiero no opinar”, dijo la popular ‘Retoquitos’.

Gaela Barraza, Mía Loveday, Alondra Huarac y Kyara Villanella fueron las ganadoras del certamen.

JANET BARBOZA FUE TESTIGO DE IRREGULARIDADES EN CONCURSO DE BELLEZA

La conductora Janet Barboza se mostró en desacuerdo con los concursos de belleza, pues no es algo que le llame la atención o consuma, según explicó. Sin embargo, confesó que en una oportunidad sí fue jurado de un certamen de este tipo porque le pagaron.

La popular ‘Retoquitos’ señaló que fue testigo de las irregularidades que hay en un certamen, pues tan pronto llegó le dijeron quién tenía que ganar. “He sido jurado porque me he ido a chambear evidentemente, y sí me ha pasado que me han dicho, tiene que ganar fulanito”, contó la animadora, quien aseveró que esta indicación se la dio la propia organización.

Janet Barboza confiesa que fue testigo de irregularidad en concurso de belleza cuando fue jurado. (Video: América Hoy/ América TV)

