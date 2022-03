Gaela Barraza responde a excandidatas del Miss Perú La Pre: “Las invito a que vuelvan a participar”

Gaela Barraza invitó a sus excompañeras a volver a participar del concurso de belleza. (Foto: Captura)

Gaela Barraza estuvo la tarde de este 16 de marzo en el set de En boca de todos acompañada de su padre ‘Tomate’ Barraza para brindar más detalles de lo que fue su coronación como una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre y para referirse a las denuncias de presunto favoritismo por parte de sus excompañeras de certamen.

Recordemos que no solo la hija del cantante viene siendo blanco de críticas sino también Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac. Las tres fueron denominadas ‘hijas de los famosos’ y tras su triunfo no han dejado de aparecer exfinalistas para asegurar que hubo favoritismo.

Es por ello que, durante su participación en el programa de América TV, Maju Mantilla no dudó en consultarle a la adolescente de 14 años cómo se siente con las declaraciones de las excandidatas.

“Creo que al igual que mis demás compañeras (Kyara y Alondra) nos sentimos bastantes decepcionadas porque pensábamos que nuestras compañeras eran nuestras amigas, hablábamos con ellas y conversábamos bastante cuando estábamos en la escuela”, comenzó diciendo la joven modelo.

Asimismo, aprovechó las cámaras para enviarle sus mejores deseos a las exconcursantes y las invitó a participar en la próxima temporada del certamen.

“Yo no le deseo mala vibra a nadie, más bien, espero que se animen a la próxima a concursar de nuevo y espero que les vaya súper bien en todo . Yo no les desearía el mal como ellas han hecho con nosotras”, comentó.

Finalmente, la conductora le preguntó si se sintió presionada a participar del Miss Perú La Pre o fue por decisión de ella. Cabe resaltar que durante una entrevista, Gaela afirmó que una de sus pasiones es el modelaje y aseguró que quiere seguirle los pasos a su padre Carlos Barraza y a su madre, la recordada Danuska Zpata.

“Fue por total voluntad propia. Mi papá desde pequeña me ha apoyado. Tal vez mi mamá me ha querido proteger un poco porque ella sabe como es este mundo, por los comentarios que pueden llegar y yo soy muy sensible”, concluyó.

Gaela Barraza responde a detractoras del Miss Perú La Pre. VIDEO: En boca de todos / América TV

Por otro lado, Carlos ‘Tomate’ Barraza calificó las críticas como ‘brutales’ y aseguró que siempre ayudará a su hija a cumplir sus sueños. “Definitivamente los comentarios han sido más que brutales. En esas cuatro participantes están mis hijas y se dice que los papás tenemos la culpa por exponer a nuestras hijas. Yo creo que hubiera sido peor entrar al Miss Perú La Pre y yo decirle que no lo haga. Eso es truncarle la vida o la carrera a un hijo y no estoy para eso”, expresó.

Incluso, resaltó que no dejará de apoyar a su hija en el rubro del modelaje. “Era incensario decir este tipo de cosas y digan lo que digan yo voy a apoyar a mi hija”.

EX CANDIDATA DENUNCIA QUE CONCURSO DE BELLEZA HABRÍA ESTADO “ARREGLADO”

Camila Hernández Macera fue una de las candidatas del certamen que no logró ingresar al Top 10, el cual fue anunciado en vivo en el programa En Boca de Todos. Luego de saber que había quedado fuera, se pronunció a través de sus historias de Instagram para asegurar que el Miss Perú La Pre 2022 ya estaba “arreglado”.

“Todo estaba arreglado lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos”, escribió en sus redes.

Asimismo, Camila dio a entender que ella no sería la única de las participantes que piensa lo mismo. “Las que han participado saben que hay chicas que no han movido un dedo por estar ahí. Hay candidatas que sí se han esforzado, pero hay otras que no haciendo nada han llegado lejos”, precisó.

