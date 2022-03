Andrea Llosa recuerda su paso por el Miss Perú y asegura que fue un error: “No tenía conciencia de lo que hacía”

Andrea Llosa concursó en el Miss Perú del 1992. (Foto: Instagram / Captura)

No muchos conocen el pasado de una de las periodista más conocidas en la televisión peruana. Andrea Llosa se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y dura en sus dos programas ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’. Sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños al recordar su paso por el Miss Perú entre el año 1992 y 1993.

La conductora de televisión contó en una entrevista con un medio local que a sus 19 años participó del certamen de belleza y confesó que le dio un poco de vergüenza ya que el rubro del modelaje no va con ella.

“Qué vergüenza, cuando era muy chibola, cuando tenía 19 años, no tenía conciencia de lo que hacía. Algo he tenido (cualidades y belleza), pero bien sinvergüenza porque eso de caminar en pasarela no va conmigo. He bailado en el Gran show y soy más dura que el Puma Carranza”, dijo para el diario El Popular.

Asimismo, descartó que en el futuro postule para participar del concurso ‘Señora Mundo’ o ‘Señora Perú'. Recordemos que dicho concurso elige tanto a mujeres con hijos, casadas, divorciadas o profesionales más lindas del mundo que pasan los 25 años de edad y que se lleva a cabo anualmente.

Pese a cumplir con los requisitos, Andrea Llosa no desea saber nada más de los certámenes. “Ni muerta, esa estupidez lo hago solo una vez, dos veces no hay forma”, dijo entre risas reafirmando que no participaría para representar al Perú.

REPRESENTÓ A UCAYALI

En el año 2019, Andrea Llosa se presentó en el programa de Magaly Medina y tuvieron un divertido momento cuando volvieron a hablar sobre la participación de la periodista en el certamen de belleza más importante a nivel nacional.

Según detalló Llosa, fue la representante de la provincia de Ucayali y no llegó a entrar al top 10. Incluso se animó a contar una anécdota de la vez que hizo una huelga. “Hice una huelga porque según yo sabía quien iba a ganar y a cambio de que parara la huelga me querían dar más entradas para mi familia. Duré tres días y fue horrible en el teatro Japones”.

Además, confesó que su madre fue quien la convenció de entrar al concurso, a pesar de que ella no estaba muy convencida y señaló que en ese momento no sabía lo que estaba decidiendo.

“Nunca aprendí, creyeron ilusamente que yo podría participar. No sé que me pasó, me nublé y no sé porque dije sí. Cuando ya estaba en la pasarela, no podía ni salir me moría de la vergüenza. Me sacaron en la primera eliminatoria“, dijo entre risas.

Andrea Llosa recuerda su paso por el Miss Perú y asegura que fue un error. VIDEO: YouTube

MAGALY EXPLOTA CONTRA ANDREA POR CASO DAYANITA

En setiembre del 2021, Andrea Llosa presentó el caso de Dayanita, quien reveló que era el padre de un niño de 10 años. La historia de la actriz cómica transexual acaparó varias portadas de la prensa nacional.

Aprovechando esto, Dayanita se presentó en el set de Magaly TV La Firme, donde la ‘Urraca’ le prometió viajar a la selva para arreglar una prueba de paternidad. Sin embargo, Andrea hizo lo mismo al día siguiente y con una propuesta mucho mejor.

“Fueron otros los que se adelantaron a una idea soltada acá. Así es la televisión. No siempre la competencia está afuera, a veces también está dentro de nuestra propia casa y se arrebata las cosas y se compite de esa manera. Es así”, expresó Magaly indignada.

