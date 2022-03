Janet Barboza: Su fuerte crítica al Miss Perú La Pre y qué dijo sobre la coronación de Alondra Huarác

Qué dijo Janet Barboza sobre la coronación de Alondra Huarac. (Foto: composición)

Janet Barboza cuestionó duramente a la organización del Miss Perú La Pre por elegir a 4 ganadoras, siendo 3 de ellas hijas de famosos: Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarác. La conductora preguntó “¿Dónde se ha visto que sean 4 ganadoras y no una?”

Asimismo, señaló que muchos se preguntan “por qué son 3 hijas de personas conocidas”, las ganadoras, mientras que otros cuestionan “cuánto pagaron y dónde están los jueces”. Ante ello, sus compañeros de América Hoy le preguntaron si Nilver Huarac le había comentado algo.

Como se recuerda, el productor musical es su expareja y padre de su hija Antonella. “Sí, y lo voy a contar ahora”, respondió la animadora bastante seria. Ante de ello, difundió un informe sobre el caso.

Minutos después, Janet Barboza sorprendió con su respuesta. “Esta es una situación para mi que no es fácil y no voy a ser objetiva, no voy a ser objetiva porque Alondrita es la hermana de mi hija Anthonella”, indicó.

“Yo la conozco desde que nació, con mi hija se ven constantemente, se aman, se quieren. Yo adoro a Alondra, entonces, lo que yo diga de ella seguramente van a ser cosas buenas y va hacer que saque ventaja de las demás compañeras” , concluyó, acotando que no considera que se culpa de las ganadoras, sino de la organización por sorprender con sus resultados.

Como se recuerda, son muchas las críticas que viene recibiendo el Miss Perú La Pre tras anunciar a sus cuatro ganadoras. Incluso, las propias exconcursantes han señalado que se sientes decepcionadas por el supuesto favoritismo.

¿IRREGULARIDADES EN LOS REINADOS?

En otro momento, Janet Barboza contó que fue jurado de un certamen de belleza porque le pagaron. Aquí fue testigo de las irregularidades que existen en estos eventos, pues de inmediato la propia organización le indicó quién debía ganar. “He sido jurado porque me he ido a chambear evidentemente, y sí me ha pasado que me han dicho, tiene que ganar fulanito”, indicó la animadora, quien tuvo la rápida respuesta de Christian Domínguez.

“A mi también me han dicho”, señaló. “Yo también he sido jurado de muchas cosas, y siempre te dicen, por acá tiene que ser y sí te incomodas”, señaló el cantante.

“Ahora, también es cierto que si no fuera por las tres niñas mencionadas, nadie sabría que el concurso existía”, sentenció.

NUEVAS QUEJAS DE EXPARTICIPANTES CONTRA EL MISS PERÚ LA PRE

Magaly Medina emitió un informe en su último programa Magaly TV La Firme donde salen a las luz más quejas de exparticipantes del Miss Perú La Pre. Samantha González fue una de ellas y dio a conocer que durante los talleres que ellas llevaron, Jessica Newton les dejó en claro que la organización no buscaba una mujer bonita, sino una que transmita seguridad y que se vea empoderada.

“Jessica dijo que más allá de la belleza, ella buscaba una mujer que pudiera transmitir una mensaje, que se pare al frente de un público y que convenciera de lo que estaba hablando, que transmitiera seguridad o que se viera empoderada, una mujer que se sienta segura de sí misma”, comentó.

De otro lado, la exconcursante también explicó que ella sabía que las hijas de los famosos iban a ser convocadas al concurso por un tema de publicidad, pero ninguna de ella pensó que finalmente Kyara, Gaela y Alondra serían las ganadoras.

El programa Magaly Tv: La firme recogió el testimonio de dos excandidatas del Miss Perú La Pre que denunciaron irregularidades en el certamen de belleza.

